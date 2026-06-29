Китай хочет больше ядерной и «зелёной» энергетики

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Китай разработал амбициозный пятилетний план по ускоренной декарбонизации энергетики. Согласно документу, к 2030 году половина всей вырабатываемой в стране электроэнергии должна приходиться на ядерные и другие неископаемые источники.

План, представленный Национальным энергетическим управлением и Национальной комиссией по развитию и реформам, предусматривает значительное ускорение строительства атомных электростанций, а также резкий рост доли ветровой и солнечной генерации в новых вводимых мощностях.

Недавние нефтяные шоки лишь укрепили решимость Пекина обеспечить энергетическую безопасность и удовлетворить растущий спрос, в том числе со стороны центров обработки данных и искусственного интеллекта.

На сегодняшний день в Китае работает не менее энергоблоков на 18 атомных электростанциях - это второй показатель в мире после США. Новый план отражает стратегию Китая по превращению «зелёной» и ядерной энергетики в основу национальной энергетической системы.

Реализация этих целей потребует колоссальных инвестиций, но позволит стране существенно снизить зависимость от ископаемого топлива и укрепить позиции глобального технологического лидера. Напомним, что на данный момент одним из крупнейших экспортёров ископаемого топлива в Китай является Российская Федерация. Соответственно, Китай настроен на снижение сырьевого импорта. Это нельзя не учитывать при дальнейшем планировании торговых отношений.