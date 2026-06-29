СВ США стремятся оперативно приобрести дешевые перехватчики для систем ПВО

ЦАМТО, 26 июня. Подразделения Сухопутных войск США могут уже в четвертом квартале 2026 ф.г. приступить к испытаниям с боевой стрельбой новых недорогих перехватчиков LCI (Low-Cost Interceptor).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на бригадного генерала СВ США Гая Йелвертона, в рамках программы создания недорогих перехватчиков рассматриваются возможность поставки как самих дешевых боеприпасов, так и отдельных компонентов, включая головки самонаведения, систему управления огнем и твердотопливные ракетные двигатели. Запрос об информации будет официально опубликован 6 июля 2026 года. Испытаниям с боевой стрельбой планируется провести в октябре или ноябре 2026 года.

Новые дешевые перехватчики должны пополнить арсенал средств противовоздушной обороны и позволить поражать цели, оснащенные воздушно-реактивным двигателем, крылатые ракеты, оперативно-тактические и тактические баллистические ракеты.

Ракеты-перехватчики PAC-3 MSE и THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которые в настоящее время применяются в составе интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, слишком дороги, а для их производства требуется много времени. Целью объявленной программы является обеспечение возможности поражения менее сложных целей более доступными перехватчиками вместо дорогих.

СВ США стремятся закупить перехватчики стоимостью менее 1 млн. долл. и компоненты стоимостью менее 250 тыс. долл. Это выше порога, первоначально объявленного министром СВ США Дэном Дрисколлом в мае 2026 года.

Указанные цифры пока не являются жесткими ограничениями, поскольку СВ США все еще проводят исследования рынка доступных технологий. Более 200 компаний зарегистрировались для участия в конференции с участием представителей промышленности. В рамках программы LCI открыто пять конкурсов на получение заказов: комплексное решение (AUR), система наведения, система управления огнем, твердотопливный двигатель и интегратор систем вооружения.

Ранее официальные лица США неоднократно указывали на дисбаланс стоимости зенитных управляемых ракет, применяемых ВС США для перехвата более дешевых крылатых ракет и БЛА ВС Ирана.

Согласно проекту запроса об информации, для участия в конкурсе новый перехватчик должен быть интегрирован с пусковой установкой M903 и АСУ IBCS ЗРК Patriot.

СВ США планируют ежегодно публиковать запросы об информации или проводить аналогичные мероприятия с целью выявления и внедрения требуемых недорогих технологий. Как заявил 23 июня Д.Дрисколл, в среднесрочной перспективе целью является создать нечто, что "переживет всех нас".

Как ожидается, новые ЗУР могут дополнить и другие программы создания средств перехвата, такие как IFPC Inc.2 (Indirect Fires Protection Capability Increment 2). В настоящее время проводится конкурс на определение второго перехватчика для этой программы. Программа IFPC реализуется для противодействия более совершенным крылатым ракетам и сможет ли недорогой перехватчик поражать их пока под вопросом.

Задуматься о разработке недорогого перехватчика командование ВС США заставили результаты анализа опыта конфликта на Украине, где ежедневно для перехвата дешевых БЛА и барражирующих боеприпасов расходуется большое количество более дорогостоящих перехватчиков. По оценке экспертов, в ходе данных атак сейчас имеет значение не инновационность и технологичность применяемых средств поражения, а их количество.

С учетом данных обстоятельств, одним из основных критериев оценки предложений станет возможность производства перехватчиков в больших масштабах. Речь идет о ежегодном выпуске "тысяч" ракет, вместо традиционно закупаемых "сотен" в настоящее время.

С учетом последних тенденций, МО США приступило к реализации и других проектов создания недорогих систем вооружения. Так, на смену программе Replicator, направленной на создание дешевых БЛА, пришла программа Drone Dominance. В ходе операции "Эпическая ярость" против Ирана впервые были применены недорогие барражирующие боеприпасы LUCAS (Low Cost Unmanned Attack Combat System), являющиеся американским аналогом иранских Shahed-136. Европейские страны, в свою очередь, разворачивают производство сотен тысяч недорогих систем поражения для поставки ВС Украины.

Таким образом, оперативно анализируя опыт последних конфликтов, и в т.ч. собственные упущения, командование ВС США стремится подготовить войска к участию в современных боевых действиях. Общеизвестно, что война это не только сражения на поле боя, но и битва экономик. И тот, кто сможет быстро и максимально эффективно использовать имеющиеся средства для организации разработки и производства как наступательных, так и оборонительных систем для оснащения своих Вооруженных сил и одержит победу. Ведь сотней даже самых высокотехнологичных ракет, закупленных в рамках длящейся годы процедуры закупки, нельзя перехватить тысячу дешевых БЛА, выпущенных оперативно наладившим производство стартапом.