Войти
ЦАМТО

МНО Польши намерено закупить самолеты A330 MRTT

398
0
0
A330 MRTT ВВС США
A330 MRTT ВВС США.
Источник изображения: © EPA/EADS/HO

ЦАМТО, 26 июня. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Варшава находится на завершающей стадии переговоров по закупке многоцелевых транспортов-заправщиков A330 MRTT.

Данное заявление было сделано в рамках визита польского министра в Испанию, где он провел переговоры с испанским министром обороны Маргаритой Роблес.

В.Косиняк-Камыш не раскрыл подробности предполагаемой закупки, включая количество самолетов, сроки их поставки, а также когда планируется подписать контракт. Предполагается, что закупка будет осуществлена за счет средств программы кредитования SAFE (Security Action for Europe) Европейского союза.

A330 MRTT компании Airbus Defence and Space (DS) позволят ВВС Польши обеспечить дозаправку в воздухе как состоящих на вооружении F-16, так и поставляемых F-35PL.

Подтверждение Польшей намерения закупить самолеты MRTT прозвучало через несколько дней после того, как Airbus DS заявила об открытии нового предприятия по переоборудованию самолетов в Испании с целью удовлетворения возросшего спроса со стороны заказчиков. Компания объявила, что к концу 2027 года в Севилье будет открыт новый завод, который дополнит существующее предприятие в Хетафе.

На сегодняшний день компания Airbus Defence and Space получила заказы на поставку 91 самолета A330 MRTT. Самолеты были проданы ВС Австралии, Канады, Франции, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании, а также (в рамках НАТО) – Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии и Швеции. Италия также выбрала этот тип самолета, но пока не разметила заказ.

Самолет A330 MRTT может транспортировать 111 тонн топлива (без дополнительных топливных баков), 291 пассажира и 45 т груза.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бельгия
Великобритания
Германия
Дания
Испания
Италия
Канада
Люксембург
Нидерланды
Норвегия
ОАЭ
Польша
Саудовская Аравия
Сингапуp
Франция
Чехия
Швеция
Южная Корея
Продукция
F-16
Компании
Airbus
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 19:06
  • 16209
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие
  • 28.06 19:39
  • 1
Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»
  • 28.06 13:10
  • 2
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России