МНО Польши намерено закупить самолеты A330 MRTT

ЦАМТО, 26 июня. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил, что Варшава находится на завершающей стадии переговоров по закупке многоцелевых транспортов-заправщиков A330 MRTT.

Данное заявление было сделано в рамках визита польского министра в Испанию, где он провел переговоры с испанским министром обороны Маргаритой Роблес.

В.Косиняк-Камыш не раскрыл подробности предполагаемой закупки, включая количество самолетов, сроки их поставки, а также когда планируется подписать контракт. Предполагается, что закупка будет осуществлена за счет средств программы кредитования SAFE (Security Action for Europe) Европейского союза.

A330 MRTT компании Airbus Defence and Space (DS) позволят ВВС Польши обеспечить дозаправку в воздухе как состоящих на вооружении F-16, так и поставляемых F-35PL.

Подтверждение Польшей намерения закупить самолеты MRTT прозвучало через несколько дней после того, как Airbus DS заявила об открытии нового предприятия по переоборудованию самолетов в Испании с целью удовлетворения возросшего спроса со стороны заказчиков. Компания объявила, что к концу 2027 года в Севилье будет открыт новый завод, который дополнит существующее предприятие в Хетафе.

На сегодняшний день компания Airbus Defence and Space получила заказы на поставку 91 самолета A330 MRTT. Самолеты были проданы ВС Австралии, Канады, Франции, Республики Корея, Саудовской Аравии, Сингапура, Испании, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании, а также (в рамках НАТО) – Бельгии, Чехии, Дании, Германии, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии и Швеции. Италия также выбрала этот тип самолета, но пока не разметила заказ.

Самолет A330 MRTT может транспортировать 111 тонн топлива (без дополнительных топливных баков), 291 пассажира и 45 т груза.