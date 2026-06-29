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Военное обозрение

В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере

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Источник изображения: topwar.ru

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий введение высшей меры наказания за коррупционные преступления, подрывающие безопасность граждан и обороноспособность страны. Авторы законопроекта предлагают дополнить УК РФ новым составом преступления и фактически приравнять финансовые махинации в оборонном секторе к шпионажу и госизмене.

В документе указывается, что, когда средства расхищаются при строительстве оборонительных сооружений, производстве вооружений, боеприпасов или военных поставках – это не простая коррупция, а прямое предательство национальных интересов. Такие действия должностных лиц становятся причиной гибели солдат на передовой и мирных жителей в тылу. Однако в настоящее время в действующем законодательстве отсутствует разграничение между «бытовым» взяточничеством и изменой Родине. Парламентарии считают необходимым устранить этот пробел, чтобы обеспечить возможность применять необходимые в современных реалиях беспощадные карательные меры за коррупцию в военной сфере.

В качестве обоснования в документе приводится международная практика. Как известно, высшая мера наказания за масштабную коррупцию уже давно и успешно применяется в Китае, Вьетнаме и Таиланде. Опыт Китая, в частности, демонстрирует, что жесткие приговоры являются мощнейшим превентивным фактором для тех, кто пытается наживаться в ущерб безопасности государства.

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Вьетнам
Китай
Россия
Таиланд
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