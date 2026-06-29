Турция планирует приобрести авиадвигатели F110 для истребителей Kaan

ЦАМТО, 26 июня. Администрация президента США 24 июня официально уведомила Конгресс о намерении заключить контракт в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) на закупку авиадвигателей производства General Electric для Турции на сумму свыше 700 млн. долл.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на копию соответствующего уведомления Государственного департамента США.

Согласно тексту уведомления Госдепартамента, направленного 24 июня, предметом сделки являются несколько десятков двигателей General Electric F110 (GE F110), предназначенных для оснащения первых серийных партий турецкого перспективного многоцелевого истребителя Kaan (TAI TF-X). Ведомство констатировало, что "правительство США готово выдать лицензию на экспорт данных изделий с учетом политических, военных, экономических соображений, а также ситуации в области соблюдения прав человека и контроля над вооружениями".

Двигатель F110-GE-129 относится к классу тяги 29000 фунтов (129 кН). Данная модификация используется на истребителях F-16C/D Block.70, а ее лицензионное производство налажено в Турции на предприятии TEI (TUSAS Engine Industries) в Эскишехире.

Истребитель Kaan разрабатывается компанией Turkish Aerospace Industries (TAI / TUSAS) с 2016 года в рамках национальной программы перспективного боевого самолета.

Самолет представляет собой двухдвигательный многоцелевой истребитель. Первый летный прототип (P0) совершил первый вылет 21 февраля 2024 года. К февралю 2026 года в рамках программы испытаний находились три прототипа одновременно. Согласно текущим планам, поставка первых серийных самолетов Kaan Block.10 Военно-воздушным силам Турции запланирована на конец 2028 года – начало 2029 года. Первоначальный заказ составляет 148 машин.

Начальные серийные партии Kaan (Block.10, Block.20) будут оснащаться двигателями F110-GE-129. Разработка собственного турбореактивного двигателя TEI TF35000 тягой около 35000 фунтов (155 кН) ведется Турцией параллельно. Его интеграция в конструкцию самолета запланирована на этапе Block.30 ориентировочно с 2032-2033 гг. По состоянию на конец 2025 года Турция располагала десятью двигателями F110, уже поставленными в счет предыдущих договоренностей и используемыми в ходе летных испытаний программы, и ожидала американского одобрения на поставку еще порядка 80 ед. для обеспечения серийного производства.

Уведомление направлено в Конгресс в обход стандартной процедуры согласования с профильными комитетами.

В соответствии с процедурой FMS, предусмотренной Законом о контроле над экспортом вооружений, Конгресс располагает 15 календарными днями для внесения совместной резолюции о запрете/разрешении сделки. Для вступления в силу резолюция должна быть принята обеими палатами и подписана президентом, либо принята повторно квалифицированным большинством в случае президентского вето.

Рассматриваемая сделка по двигателям для Kaan находилась в процессе согласования с момента введения санкций CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") против военно-промышленного комплекса Турции в декабре 2020 года.

Направление уведомления совпадает по времени с подготовкой к саммиту НАТО, запланированному в Анкаре на 7-8 июля 2026 года. Администрация США рассматривает данную сделку в контексте двусторонних отношений с Турцией – членом НАТО, исключенным из программы F-35 (Joint Strike Fighter, JSF) в 2019 году в связи с эксплуатацией систем С-400. Турция разрабатывает истребители Kaan в качестве приоритетной альтернативы F-35 и F-16C/D на перспективу.