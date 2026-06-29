Япония приняла закон о создании Воздушно-космических сил самообороны

ЦАМТО, 26 июня. Верхняя палата японского парламента на пленарном заседании 26 июня приняла в окончательном чтении пакет законодательных актов, включающий поправки к Закону об учреждении Министерства обороны.

Закон официально закрепляет преобразование Воздушных сил самообороны Японии в Воздушно-космические силы самообороны Японии.

Переименование, согласно принятым поправкам, вступит в силу в течение 2026 финансового года, заканчивающегося в марте 2027 года. Это первое изменение официального наименования одного из трех видов Сил самообороны с момента их учреждения в 1954 году. Главным законодательным обоснованием реструктуризации служит официальное закрепление космического пространства в качестве самостоятельного "оперативного домена" национальной обороны.

В структуре ВКС самообороны Японии предусматривается формирование специализированного соединения – Группы космических операций (Space Operations Command). Основными задачами нового соединения определены: ситуационная осведомленность в космической сфере, запуск и эксплуатация искусственных спутников, а также усиление потенциала мониторинга и контроля орбитальной обстановки.

Формирование космических структур в составе Воздушных сил самообороны Японии осуществлялось поэтапно. В мае 2020 года в составе Воздушных сил было создано подразделение космических операций (Space Operations Squadron) численностью около 20 военнослужащих, дислоцированное на авиабазе Фусю. В марте 2022 года подразделение было реорганизовано в Группу космических операций (Space Operations Group) численностью около 150 военнослужащих, с одновременным развертыванием наземной РЛС контроля космического пространства в префектуре Ямагути. 23 марта 2026 года в соответствии с программой наращивания обороноспособности сформировано Крыло космических операций (Space Operations Wing) общей численностью около 670 военнослужащих.

Принятый 26 июня закон предусматривает дальнейшее расширение структуры до уровня Космического оперативного командования (Space Operations Command) с доведением личного состава до приблизительно 880 военнослужащих.

Принятый пакет законодательных актов, помимо переименования Воздушных сил самообороны включает в себя ряд сопутствующих положений. В частности, количество заместителей министра обороны увеличивается с одного до двух с целью совершенствования антикризисного управления и расширения контактов с союзниками и государствами-партнерами на политическом уровне. Соответствующее назначение планируется осуществить уже летом 2026 года. Кроме того, принятый закон предусматривает повышение статуса 15-й смешанной бригады Сухопутных сил самообороны, дислоцированной в префектуре Окинава, до уровня дивизии с целью укрепления обороноспособности юго-западных островных территорий Японии.

Законодательные меры реализуются в рамках стратегического пакета из трех документов, утвержденного японским правительством в декабре 2022 года и включающего Стратегию национальной безопасности, Стратегию национальной обороны и Программу строительства оборонительного потенциала. Указанные документы, в частности, зафиксировали намерение увеличить расходы на оборону до уровня 2% ВВП к 2027 году и обозначили космос в качестве одного из семи приоритетных направлений наращивания боевых возможностей. Стимулом к ускорению реформы послужило публичное заявление премьер-министра Санаэ Такаити, сделанное в феврале 2026 года, о преобразовании ВВС в ВКС самообороны и создании самостоятельного подразделения космических операций.