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ЦАМТО

Миноблроны США заключило контракт с Raytheon на серийное производство ракет AIM-9X

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AIM-9X
AIM-9X.
Источник изображения: naked-science.ru

ЦАМТО, 26 июня. Минобороны США заключило с компанией Raytheon (подразделение RTX) контракт стоимостью около 1,1 млрд. долл. на продолжение серийного производства и поставку УР класса "воздух-воздух" малой дальности AIM-9X Sidewinder.

Согласно официальному заявлению ведомства, дополнительное соглашение реализует опционы на изготовление и отгрузку серийной продукции AIM-9X в рамках партии 26 (Lot 26) по ранее заключенному контракту с фиксированной ценой и стимулирующими выплатами.

Соглашение предусматривает изготовление и поставку 1653 ракет в модификации AIM-9X-4 Block II для Вооруженных сил США и 336 ракет в модификации AIM-9X-5 Block II+ по линии программы "Иностранные военные продажи" (FMS). Помимо боевых изделий, контракт включает учебные ракеты, запасные части и широкий спектр сопутствующего оборудования.

Работы по контракту распределены между несколькими предприятиями на территории США, а также производственными площадками в канадской провинции Онтарио и в немецком городе Хайльбронн. Завершение работ по контракту запланировано на сентябрь 2029 года.

Текущее соглашение продолжает программу наращивания закупок AIM-9X. В заявке Министерства обороны США на 2027 ф.г. предусмотрено приобретение 954 ракет AIM-9X (648 ед. – для ВВС, 306 ед. – для ВМС) против 319 ед. в запросе на 2026 ф.г.

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