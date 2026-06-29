Четвертую АПЛ типа "Барракуда" передали ВМС Франции

Компания Naval Group передала ВМС Франции многоцелевую атомную подлодку "Де Грасс" – четвертую субмарину класса "Сюффрен" (проект "Барракуда"). Как отмечает Naval News, передача состоялась через четыре месяца после начала ходовых испытаний.

"Такие высокие темпы обусловлены ​​тем, что судостроительная компания использовала опыт, полученный при строительстве первых трех подлодок данной серии, – указывает издание. – С момента спуска на воду в мае 2025 года субмарина "Де Грасс" последовательно прошла запуск ядерного реактора в декабре того же года, швартовные испытания и четырехмесячную кампанию испытаний в море, начавшуюся 24 февраля 2026 года".

Многоцелевая АПЛ "Де Грасс", Франция Naval Group

Подводная лодка названа в честь французского военно-морского офицера – графа Франсуа Жозефа Поля де Грасса. Он наиболее известен своей решающей победой над Королевским военно-морским флотом Великобритании в битве при Чесапикском заливе в сентябре 1781 году во время войны за независимость США.

В интервью Naval News адмирал Ксавье Пети, командующий французскими подводными силами, отметил, что АПЛ "Де Грасс" получила ряд улучшений по сравнению с первыми тремя субмаринами этого класса. Среди них – новая версия боевой информационно-управляющей системы SYCOBS и система радиоэлектронной борьбы нового поколения.

Первые три подлодки серии – "Сюффрен", "Дюге-Труэн" и "Турвиль" – ввели в строй в июне 2022 года, в апреле 2024 года и в июле 2025 года соответственно. Еще две субмарины, "Рюби" и "Касабьянка", должны передать заказчику до 2030 года.

Подводное водоизмещение АПЛ класса "Сюффрен" – 5200 тонн (надводное – 4700 тонн), длина корпуса – 99,5 метра, диаметр – 8,8 метра, осадка – 7,3 метра. Максимальная глубина погружения – более 350 метров, максимальная скорость под водой – 25 узлов (в надводном положении – 14 узлов). Автономность – 70 дней. Экипаж – 65 человек. Также на борту могут размещаться до 15 бойцов службы специальных операций.

Представители Naval Group отмечают, что субмарины этого типа способны выполнять задачи более 270 дней в году.

Подлодка вооружена 533-мм торпедами F21, противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет" и крылатыми ракетами "Скальп Навал", предназначенными для поражения береговой инфраструктуры. Кроме того, в состав оборудования включен перспективный беспилотный подводный аппарат D-19.