Четвертую АПЛ типа "Барракуда" передали ВМС Франции

Компания Naval Group передала ВМС Франции многоцелевую атомную подлодку "Де Грасс" – четвертую субмарину класса "Сюффрен" (проект "Барракуда"). Как отмечает Naval News, передача состоялась через четыре месяца после начала ходовых испытаний.
"Такие высокие темпы обусловлены тем, что судостроительная компания использовала опыт, полученный при строительстве первых трех подлодок данной серии, – указывает издание. – С момента спуска на воду в мае 2025 года субмарина "Де Грасс" последовательно прошла запуск ядерного реактора в декабре того же года, швартовные испытания и четырехмесячную кампанию испытаний в море, начавшуюся 24 февраля 2026 года".
Многоцелевая АПЛ "Де Грасс", Франция
Naval Group
Подводная лодка названа в честь французского военно-морского офицера – графа Франсуа Жозефа Поля де Грасса. Он наиболее известен своей решающей победой над Королевским военно-морским флотом Великобритании в битве при Чесапикском заливе в сентябре 1781 году во время войны за независимость США.
В интервью Naval News адмирал Ксавье Пети, командующий французскими подводными силами, отметил, что АПЛ "Де Грасс" получила ряд улучшений по сравнению с первыми тремя субмаринами этого класса. Среди них – новая версия боевой информационно-управляющей системы SYCOBS и система радиоэлектронной борьбы нового поколения.
Первые три подлодки серии – "Сюффрен", "Дюге-Труэн" и "Турвиль" – ввели в строй в июне 2022 года, в апреле 2024 года и в июле 2025 года соответственно. Еще две субмарины, "Рюби" и "Касабьянка", должны передать заказчику до 2030 года.
Подводное водоизмещение АПЛ класса "Сюффрен" – 5200 тонн (надводное – 4700 тонн), длина корпуса – 99,5 метра, диаметр – 8,8 метра, осадка – 7,3 метра. Максимальная глубина погружения – более 350 метров, максимальная скорость под водой – 25 узлов (в надводном положении – 14 узлов). Автономность – 70 дней. Экипаж – 65 человек. Также на борту могут размещаться до 15 бойцов службы специальных операций.
Представители Naval Group отмечают, что субмарины этого типа способны выполнять задачи более 270 дней в году.
Подлодка вооружена 533-мм торпедами F21, противокорабельными ракетами SM-39 "Экзосет" и крылатыми ракетами "Скальп Навал", предназначенными для поражения береговой инфраструктуры. Кроме того, в состав оборудования включен перспективный беспилотный подводный аппарат D-19.