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ЦАМТО

КНДР провела испытания модернизированных артиллерийских и ракетных систем

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Флаг КНДР
Флаг КНДР.
Источник изображения: AP Photo/Jon Chol Jin

ЦАМТО, 26 июня. Лидер КНДР Ким Чен Ын 25 июня лично наблюдал за проведением испытательных стрельб ряда модернизированных образцов артиллерийских и ракетных вооружений, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Мероприятие было организовано научно-исследовательскими организациями ОПК в рамках 5-летнего плана развития обороны и программы модернизации артиллерийских и ракетных сил.

В ходе испытаний были проведены анализ и оценка боевых характеристик трех систем вооружений.

Первая – модернизированная 240-мм 24-трубная реактивная система залпового огня (РСЗО) корпусного уровня: все элементы системы управления огнем переведены на автоматизированный режим, введена система высокоточного самонаведения, дальность стрельбы увеличена до 90 км.

Вторая система – боеголовка специального назначения тактической баллистической ракеты, предназначенная для поражения стратегической инфраструктуры: аэродромов, морских портов и объектов энергоснабжения.

Третья – снаряд увеличенной дальности для 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) с раздельно-гильзовым и унитарным заряжанием: подтвержденная дальность стрельбы составила 65 км.

ЦТАК квалифицировало модернизированную 240-мм РСЗО как "улучшенную систему огневой поддержки корпусного уровня", в которой реализованы три заявленных приоритета: автоматизация, увеличение дальности и сверхвысокая точность. Испытания боеголовки специального назначения для тактической баллистической ракеты подтвердили возможность нанесения "летального ущерба" стратегическим объектам противника. Агентство также отметило "значительную военно-прикладную ценность" снарядов увеличенной дальности для 155-мм САУ с учетом расстояния от демилитаризованной зоны (ДМЗ) до столичного региона Республики Корея, составляющего порядка 50 км.

На испытаниях присутствовали начальник Главного управления ракетостроения Чан Чхан Ха, а также руководящие работники партийных и военных структур. Ким Чен Ын дал оценку результатам испытаний, констатировав "значительный технологический прогресс", достигнутый в реализации курса партии на строительство вооруженных сил. При этом лидер КНДР заявил о необходимости дальнейшего наращивания "наступательного потенциала".

Проведение испытаний было приурочено к 76-й годовщине начала Корейской войны 1950-1953 гг. (25 июня). Испытания являются частью 5-летнего плана развития обороны, принятого на IX съезде Корейской партии трудящихся в феврале 2026 года. В рамках того же плана в феврале 2026 года в состав Корейской Народной Армии была передана партия пятитрубных пусковых установок РСЗО калибра 600 мм (KN-25). Тактические крылатые ракеты с системой наведения на основе искусственного интеллекта, испытанные 26 мая 2026 года, запланированы к развертыванию в артиллерийских бригадах дальнего действия в приграничном с Республикой Корея районе.

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Страны
КНДР
Южная Корея
Персоны
Ким Чен Ын
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