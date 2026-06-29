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ЦАМТО

ИННОПРОМ-2026 может дать старт новым оборонным проектам Индонезии с Россией

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Иннопром
Логотип выставки «Иннопром».
Источник изображения: formika-expo.ru

ЦАМТО, 26 июня. Участие Индонезии в качестве страны-партнера международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 может ускорить сотрудничество с Россией в авиастроении, судостроении и реализации новых проектов в оборонной сфере.

Об этом в интервью "РИА Новости" и RT заявил министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита.

По словам министра, Джакарта ожидает, что участие в выставке станет важным импульсом для расширения промышленной кооперации между двумя странами.

"Один из ожидаемых результатов участия Индонезии в качестве страны-партнера форума – это ускорение сотрудничества между Индонезией и Россией, особенно в строительстве самолетов и судов, а если говорить шире – в развитии оборонного сектора между Россией и Индонезией", – заявил А.Картасасмита.

Он отметил, что ИННОПРОМ должен способствовать запуску новых совместных проектов и укреплению стратегического партнерства Москвы и Джакарты.

"Это может стать примером того, как партнерство сближает стороны. Именно это мы должны продолжать развивать между Россией и Индонезией", – подчеркнул министр.

Как отмечает "РИА Новости", Индонезия в 2026 году впервые выступит страной-партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Ожидается, что республика представит масштабные проекты в области промышленности, высоких технологий и производственной кооперации с Россией.

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Индонезия
Россия
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