ОСК работает над созданием роя подводных беспилотников

КБ "Рубин" совместно с другими предприятиями Объединенной судостроительной корпорации ведет активную работу по созданию технологии управления роем подводных дронов для применения, в частности, против авианосных ударных групп противника. Об этом РИА Новости сообщил заместитель гендиректора конструкторского бюро Андрей Баранов по итогам военно-морского салона "Флот-2026".

"Работа по беспилотникам идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой", – сказал Баранов.

ЦКБ МТ "Рубин" ЦКБ МТ "Рубин"

По его словам, эта работа является одним из самых актуальных направлений инженерной мысли.

"Хорошо скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, прорвет любую оборону авианосца противника", – добавил он.

Конструкторы ОСК очень напряженно работают в этом направлении, потому что "это тот самый тренд, который надо оседлать как можно быстрее – за ним будущее", подчеркнул замгендиректора.

Он напомнил, что ранее представленные ОСК и "Рубином" морские подводные беспилотники типа "Клавесин" и "Суррогат" – это достаточно крупные автономные аппараты монодействия. "Как малая подводная лодка, только без людей", – пояснил Баранов.

"Что же касается роя, это совсем другой подход: речь идет о максимально миниатюрных дронах, но их очень много, – от 10 до 100 единиц в одном рое в зависимости от цели и от возможности их связать одним управлением", – заявил заместитель гендиректора КБ "Рубин".

Президент РФ Владимир Путин на совещании в январе 2026 года по развитию автономных систем отметил, что для развития автономных систем во всех средах необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта, прежде всего его стремительно развивающегося генеративного направления.