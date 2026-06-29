Беларусь и Индия подтвердили обоюдный настрой на расширение сотрудничества в сфере ВТС

ЦАМТО, 26 июня. В Госкомвоенпроме РБ состоялась встреча председателя Дмитрия Пантуса с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Республике Беларусь Ашоком Кумаром.
Стороны предметно обсудили дальнейшие совместные шаги, направленные на укрепление национальной безопасности обоих государств. В ходе диалога состоялся обмен мнениями о путях интенсификации работы в рамках совместных институциональных структур по военно-техническому сотрудничеству.
Белорусская и индийская стороны подтвердили обоюдный настрой на наращивание кооперации, что отвечает долгосрочным интересам Минска и Нью-Дели в сфере обороны и безопасности.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.