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ЦАМТО

ВС Эстонии получили первый ЗРК IRIS-T SLM

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Источник изображения: Фото: pildid.mil.ee

ЦАМТО, 26 июня. Немецкая компания Diehl Defence объявила о состоявшейся 22 июня на авиабазе "Эмари" церемонии передачи командованию ВВС Эстонии первой батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM.

Закупка техники реализована в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" (ESSI – European Sky Shield Initative), предложенной Германией в 2022 году для создания интегрированной европейской наземной системы противовоздушной обороны. В число членов инициативы в настоящее время входят 23 государства. Восемь из них (Германия, Эстония, Латвия, Словения, Болгария, Швеция, Дания и Швейцария) приобрели ЗРК IRIS-T SLM. Закупка реализуется в рамках стандартного соглашения инициативы ESSI, которое обеспечивает ускоренный и небюрократизированный процесс покупки и сотрудничество в области обучения, технического обслуживания и логистики.

ЗРК IRIS-T SLM предназначен для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и БЛА противника на дальностях от 1 до 40 км и высотах до 20 км. В состав каждой батареи комплекса входят тактический пункт управления, одна мобильная многофункциональная РЛС, от двух до четырех самоходных пусковых установок на колесном шасси, на каждой из которых размещены восемь ТПК с перехватчиками IRIS-T SLM. Кроме того, используются вспомогательные элементы, включая ремонтную мастерскую, склад запасных частей и транспортно-заряжающие машины.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2022 года министры обороны Эстонии и Латвии на саммите НАТО в Мадриде подписали протокол о намерениях по вопросу совместной закупки зенитных ракетных комплексов средней дальности. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI) провел исследование рынка, изучил предложения и признал оптимальным приобретение ЗРК IRIS-T SLM компании Diehl Defence.

Контракт на поставку ЗРК был подписан 11 сентября 2023 года в присутствии министра обороны Германии Бориса Писториуса, министра обороны Эстонии Ханно Певкура и министра обороны Латвии Инары Мурниеце.

Всего для ВС Эстонии были заказаны три батареи (огневых модуля) IRIS-T SLM, вспомогательное оборудование и услуги. Стоимость покупки не раскрывалась. Как предполагается, поставки будут полностью завершены в 2027 году.

ЗРК войдут в боевой состав созданного 1 июля 2023 года в составе ВВС Эстонии крыла противовоздушной обороны, задачей которого является обеспечение неприкосновенности воздушного пространства Эстонии.

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