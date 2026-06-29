Госкомвоенпром Беларуси успешно выполняет ремонт ЗУР 9М33 из состава ЗРК "Оса"

ЦАМТО, 26 июня. ОАО "2566 ЗРРЭВ" (Республика Беларусь) успешно выполняет ремонт зенитных управляемых ракет 9М33М2(М3) для боевых машин 9А33БМ2(БМ3) из состава ЗРК "Оса".

В связи с тем, что у изделий полностью истек эксплуатационный ресурс, и они уже не производятся заводом-изготовителем, организация их качественного восстановления сегодня является актуальной задачей.

Главная технологическая трудность – неразборный сварной корпус приборного отсека, серьезно затрудняющий доступ к радиоэлектронной аппаратуре. Специалисты предприятия успешно справились с этой проблемой. Был создан уникальный комплекс оборудования для резки и сварки корпусов, разработана специальная оснастка и инструменты. Ключевым достижением стало решение критической задачи: обеспечение надежного герметичного шва при минимальном нагреве внутренней поверхности отсека, что полностью исключает повреждение чувствительной аппаратуры.

Ремонтный процесс отличается сложностью и включает ряд последовательных этапов:

- диагностика неисправных блоков и узлов;

- резка и вскрытие приборного отсека;

- демонтаж и дефектация блоков;

- ремонт, регулировка и настройка параметров бортовой аппаратуры;

- обратная сборка и герметичная сварка корпуса;

- обновление лакокрасочного покрытия и маркировки;

- итоговая проверка на специальном испытательном оборудовании.

Предприятие не останавливается на достигнутом. Параллельно идут работы по модернизации ракет, направленные на повышение боевых возможностей и улучшение их тактико-технических характеристик.

Все поставленные задачи решены в полном объеме. Неоднократные боевые пуски наглядно подтверждают успешность и высокое качество выполняемого ремонта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.