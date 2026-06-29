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ЦАМТО

Госкомвоенпром Беларуси успешно выполняет ремонт ЗУР 9М33 из состава ЗРК "Оса"

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Логотип ОАО "2566 ЗРРЭВ"
Логотип ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения".
Источник изображения: http://nevskii-bastion.ru/

ЦАМТО, 26 июня. ОАО "2566 ЗРРЭВ" (Республика Беларусь) успешно выполняет ремонт зенитных управляемых ракет 9М33М2(М3) для боевых машин 9А33БМ2(БМ3) из состава ЗРК "Оса".

В связи с тем, что у изделий полностью истек эксплуатационный ресурс, и они уже не производятся заводом-изготовителем, организация их качественного восстановления сегодня является актуальной задачей.

Главная технологическая трудность – неразборный сварной корпус приборного отсека, серьезно затрудняющий доступ к радиоэлектронной аппаратуре. Специалисты предприятия успешно справились с этой проблемой. Был создан уникальный комплекс оборудования для резки и сварки корпусов, разработана специальная оснастка и инструменты. Ключевым достижением стало решение критической задачи: обеспечение надежного герметичного шва при минимальном нагреве внутренней поверхности отсека, что полностью исключает повреждение чувствительной аппаратуры.

Ремонтный процесс отличается сложностью и включает ряд последовательных этапов:

- диагностика неисправных блоков и узлов;

- резка и вскрытие приборного отсека;

- демонтаж и дефектация блоков;

- ремонт, регулировка и настройка параметров бортовой аппаратуры;

- обратная сборка и герметичная сварка корпуса;

- обновление лакокрасочного покрытия и маркировки;

- итоговая проверка на специальном испытательном оборудовании.

Предприятие не останавливается на достигнутом. Параллельно идут работы по модернизации ракет, направленные на повышение боевых возможностей и улучшение их тактико-технических характеристик.

Все поставленные задачи решены в полном объеме. Неоднократные боевые пуски наглядно подтверждают успешность и высокое качество выполняемого ремонта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
2566 ЗРРЭВ
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