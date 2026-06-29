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Военное обозрение

Киев получил от Чехии новые УТС ALTO NG для подготовки пилотов ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украина получила учебно-тренировочные самолеты ALTO NG чешского производства. Об этом сообщает украинское Минобороны.

Чехия подкинула бандеровскому режиму десять учебно-тренировочных самолетов для создания учебной базы по программе подготовки будущих пилотов для Воздушных сил ВСУ. Причем пять новых самолетов были закуплены при помощи чешского правительства, а еще на пять средства собирал некий благотворительный фонд Dárek pro Putina (подарок для Путина), объявивший о соответствующей инициативе в августе прошлого года.

Когда прошла передача самолетов, не сообщается, Минобороны Украины показало несколько фото новых самолетов уже с украинскими обозначениями. Как подчеркивается, данные самолеты позволят проводить подготовку новых пилотов «по стандартам НАТО», а также значительно снизить стоимость летного часа, ускорив переход курсантов на западные образцы техники. Где будут базироваться данные самолеты, пока неизвестно, но это или западная Украина, или территория соседних стран.

Источник изображения: topwar.ru

Такой подход к тренировкам значительно повышает боеготовность наших летчиков, а защита неба делает проще, современнее и эффективнее.

Самолет ALTO NG производит чешская компания Direct Fly. Он оснащен двигателем Rotax 912 ULS мощностью 100 л. с. Максимальный взлетный вес самолета составляет 600 кг, крейсерская скорость — 180 км/ч, а максимальная — 260 км/ч. Самолет имеет двухместную кабину, что делает его подходящим для начальной подготовки пилотов.

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Страны
Украина
Чехия
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