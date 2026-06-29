"Молния-2" может работать на дистанции до 40 километров и неуязвим для РЭБ

БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Российский ударный беспилотник "Молния-2" практически неуязвим для средств РЭБ противника и может работать на дистанции до 40 километров, рассказал РИА Новости начальник расчета беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки "Север" с позывным Снег.

"На 30-40 километров спокойно может отработать. Данная "птица" может набрать высоту около километра и пройти участки РЭБ-воздействия противника, оставаясь недосягаемой. Лучше всего она подойдет для тех целей, куда маленькие дроны добраться не смогут", - добавил он.

Снег продолжил династию военных: его прадед дошел до Берлина, дед и отец служили в армии.

Группировка войск "Север" действует на харьковском направлении с целью создания буферной зоны вдоль границы для защиты приграничных регионов России. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости расширения полосы безопасности и подавления угроз с украинской стороны.