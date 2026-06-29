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РИА Новости

Рой морских подводных дронов может уничтожить авианосец, рассказал эксперт

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Российский подводный беспилотник "Витязь-Д"
Российский подводный беспилотник "Витязь-Д".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ОСК и "Рубин" разрабатывают технологию уничтожения авианосных групп противника

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК "Рубин" и другими предприятиями корпорации ведут активную работу по разработке технологии управления и применения роя морских подводных дронов для уничтожения, в частности, авианосных групп противника, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора КБ "Рубин" Андрей Баранов по итогам военно-морского салона "Флот-2026".

"Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой", - сказал Баранов.

По его словам, эта работа является одним из самых актуальных направлений инженерной мысли.

"Хорошо скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, прорвет любую оборону авианосца противника", - добавил он.

Конструкторы ОСК очень напряженно работают в этом направлении, потому что "это тот самый тренд, который надо оседлать как можно быстрее - за ним будущее", подчеркнул замгендиректора.

Он напомнил, что ранее представленные ОСК и "Рубином" морские подводные беспилотники типа "Клавесин" и "Суррогат" - это достаточно крупные автономные аппараты монодействия. "Как малая подводная лодка, только без людей", - пояснил Баранов.

"Что же касается роя, это совсем другой подход: речь идет о максимально миниатюрных дронах, но их очень много, - от 10 до 100 в одном рое в зависимости от цели и от возможности их связать одним управлением", - заявил заместитель гендиректора.

Президент РФ Владимир Путин на совещании в январе 2026 года по развитию автономных систем заявил, что для развития автономных систем во всех средах России необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта, прежде всего его стремительно развивающегося генеративного направления.

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