Заряд вне очереди: российские дроны получили новый легкий боеприпас

Разработка позволит эффективнее поражать живую силу, БПЛА и объекты связи

В России разработан легкий боеприпас ФБЧ-04 для дронов-камикадзе. Он весит в несколько раз меньше гранаты от РПГ, при этом начинен поражающими элементами. Благодаря уменьшенной массе беспилотники с новым зарядом летают быстрее, дальше и становятся более маневренными. Боеприпас можно использовать не только для поражения живой силы, но и устанавливать на дроны-перехватчики для уничтожения вражеских БПЛА. Кроме того, он эффективен при ударах по антеннам управления беспилотниками и терминалам Starlink, отмечают эксперты.

Что известно о новом боеприпасе ФБЧ-04

Российская промышленность начала выпускать и поставлять в войска новые специализированные боеприпасы для дронов-камикадзе. Осколочные ФБЧ-04 предназначены для поражения небольших целей, рассказали источники «Известий», знакомые с ситуацией.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

Заряд, помимо взрывчатки, содержит поражающие элементы. Его вес составляет 400 г, в том числе около 300 г взрывчатого вещества. Для сравнения: граната от ручного противотанкового гранатомета, которыми часто снаряжают дроны, весит 2–3 кг, притом что масса взрывчатого вещества в ней составляет 400 г.

— Рост номенклатуры боеприпасов — большой плюс, так как вместе с этим будет расти номенклатура средств доставки, то есть беспилотников. А малый вес боеприпаса позволяет устанавливать его на дронах-перехватчиках, которые сейчас очень востребованы, — рассказал «Известиям» инструктор по подготовке операторов БПЛА ООО «Крайт» Сергей Курапов.

Эксперт отметил, что такие заряды могут быть недостаточно эффективны против бронированной техники, однако их основная задача заключается в нанесении точных ударов по наиболее уязвимым целям. По его словам, небольшой вес боевой части повышает маневренность дрона, позволяя ему при необходимости быстро повторить атаку, а также увеличивает дальность полета, что дает возможность поражать важные объекты в глубине обороны противника.

В небольших боеприпасах сейчас есть потребность в войсках, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин. По его словам, они особенно эффективны в борьбе с беспилотниками. Зачастую одного кинетического поражения недостаточно, особенно при атаке крупных дронов типа «Баба-яга», тогда как небольшая боевая часть позволяет надежно вывести цель из строя. При этом использование более тяжелых боеприпасов в противодроновой борьбе нецелесообразно, поскольку они снижают скорость и маневренность беспилотника. Гранаты от РПГ и другие крупные боеприпасы, отметил эксперт, гораздо эффективнее применять против бронетехники.

Фото: ТАСС/Александр Полегенько Источник изображения: iz.ru

— Небольшой боеприпас можно использовать против живой силы противника. Кроме того, распространенные цели — терминалы Starlink или антенны для управления дронами, — рассказал Юрий Лямин. — Они не требуют крупной боевой части.

Есть еще одно преимущество небольших боеприпасов, отметил эксперт, они должны стоить меньше.

— Когда ведутся масштабные боевые действия, экономия на одном боеприпасе может быть относительно небольшой, но давать большой эффект за счет массовости применения дронов, — заключил Юрий Лямин.

Какие боеприпасы для беспилотников выпускают в России

Промышленность уже выпускает несколько типов специальных боеприпасов для беспилотников. «Известия» писали об аэрозольных зарядах, которые начали применять войска радиационной, химической и биологической защиты. Они должны скрывать бойцов и машины от наблюдения противника. При этом изделия могут защитить технику от средств поражения с радиолокационным наведением.

В прошлом году российская промышленность освоила массовое производство боеприпасов для тактических БПЛА: унифицированный осколочно-фугасный и кумулятивный для сброса.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

Кроме того, для дронов разработали специальные боеприпасы для поражения блиндажей и других укрепленных объектов. При их срабатывании температура в зоне поражения достигает 2 тыс. градусов. Такие заряды хорошо подходят для «выкуривания» живой силы: из-за пожара противник покидает укрытие. Кроме того, боеприпасы эффективны для уничтожения полевых складов. В жаркое время года они могут создавать пожары в лесополосах, где находятся укрепленные сооружения противника. Также они хорошо подходят для поражения автомобилей — машины, в которые попадает боеприпас, полностью сгорают.

Созданы боеприпасы и для беспилотников самолетного типа. Дрон «Иноходец» получил сверхзвуковую ракету «Вихрь-М». Она хорошо себя зарекомендовала при применении со штурмовых вертолетов Ми-28НМ и Ка-52.

А на базе противотанкового ракетного комплекса «Корнет» разработана ракета с названием Х-БПЛА. Есть два ее варианта — в кумулятивном исполнении и в осколочно-фугасном.

Тимофей Волков

Федор Горбунов