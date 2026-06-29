Румыния приобрела турецкий патрульный корабль

20 июня 2026 года в Стамбуле на турецкой государственной военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard состоялась совместная церемония ввода в состав ВМС Турции нового патрульного корабля Р 1221 Koçhisar (типа Hisar) и ввода в состав ВМС Румынии однотипного построенного в Турции патрульного корабля (корвета) Contraamiral August Roman (бортовой номер "261"). Последний фактически является головным кораблем типа Hisar и изначально строился для турецкого флота как Р 1220 Akhisar, но был уже на этапе испытаний приобретен Румынией по контракту от 3 декабря 2025 года стоимостью 223 млн евро. На церемонии 20 июня присутствовали президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Румынии Никушор Дан.

Церемония ввода в состав ВМС Турции нового патрульного корабля Р 1221 Koçhisar (типа Hisar) и ввода в состав ВМС Румынии однотипного построенного в Турции патрульного корабля (корвета) Contraamiral August Roman (бортовой номер "261"). Стамбул, 20.06.2026 (с) Anadoly Agency

Патрульные корабли типа Hisar представляют собой упрощенный и удешевленный вариант ранее построенных для ВМС Турциии четырех корветов типа Ada турецкой национальной программы MILGEM, и выполнены фактически на том же корпусе. Стандартное водоизмещение корабля типа Hisar составляет 2300 тонн, наибольшая длина 99,56 м, ширина 14,42 м. В отличие от корветов типа Ada, патрульные корабли типа Hisar оснащены не комбинированной дизель-газотурбинной главной энергетической установкой типа CODAG, а более дешевой двухвальной дизель-электрической типа CODELOD (четыре дизельных двигателя MAN 20V175D мощностью по 3700 КВт и два электромотора экономического хода мощностью по 1000 КВт), соответственно, скорость полного хода уменьшена с 29 до 24 узлов, но дальность плавания экономическим ходом увеличена с 3500 до 4500 миль.

Хотя корабли типа Hisar имеют возможность установки турецких противокорабельных ракет Roketsan Atmaka (восемь) и корабельного ЗРК средней дальности Roketsan Hisar-D (с восемью вертикальными пусковыми установками MIDLAS), однако в мирное время их планируется не оснащать этими комплексами. Зарезервированы также места для установки 35-мм спаренного зенитного артилерийского комплекса Aselsan Gokdeiniz и реактивной бомбометной установки Roketsan DSH. В мирное время штатное вооружение кораблей составят только 76-мм/62 универсальная артиллерийская установка производства турецкой компании МКЕ и две 12,7-мм дистанционно управляемые пулеметные установки Unirobotics Targan (корабли типа Hisar cтали первыми, на которых устанавливаются обе эти новые системы), а также пусковые установки комплекса выстреливаемых помех производства МКЕ. В ангаре обеспечено базирование вертолета класса S-70B SeaHawk.

Радиоэлектронное вооружение кораблей типа Hisar почти полностью турецкого производства и включает АСБУ Havelsan Advent, РЛС общего обнаружения Aselsan MAR-D, навигационную РЛС LPI, новый комплекс РЭБ Tubitak Yelkovan, электронно-оптическую систему Aselsan Piri, РЛС управления огнем Aselsan Akrep (AKR-D Block1/Block2), электронно-оптическую систему управления огнём Aselsan Ahtapot-S, и подкильную ГАС Meteksan Yakamos 2020. Экипаж корабля составляет 104 человека.

ВМС Турции планируют построить всего 10 патрульных кораблей типа Hisar. В ноябре 2020 года Управление оборонной промышленности Турции (SSB) выдало государственному оборонно-промышленному объединению ASFAT контракт на проектирование и строительство для ВМС Турции первых двух кораблей этого типа. Их строительство было осуществлено на государственной военно-морской верфи Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле. где закладка головного корабля Р 1220 Akhisar была произведена 15 августа 2021 года, и в этот же день там состоялась церемония первой резки стали для второго корабля Р 1221 Koçhisar (официально был заложен 25 ноября 2022 года). Оба корабля были спущены на воду одновременно 12 сентября 2023 года.

Первый выход головного корабля Р 1220 Akhisar на заводские ходовые испытания был произведен 12 декабря 2024 года, и примерно в это же время начались переговоры о приобретении этого корабля Румынией, межправительственный контракт с ней был заключен 3 декабря 2025 года. Продажа Akhisar стала первым случаем экспорта боевого корабля турецкой постройки в страну НАТО. В мае 2026 года корабль был принят румынским экипажем. Для ВМС Румынии классифицируемый как корвет Contraamiral August Roman стал первым боевым кораблем новой постройки, полученным в постсоциалистический период. В Румынии корабль планируется вооружить восемью противокорабельными ракетами Kongsberg NSM и американским ЗРК ESSM Block 2 в вертикальной пусковой установке Mk 56 (по другим сообщениям, Румыния приобретет для корабля ЗРК Hisar-D).

Еще восемь кораблей типа Hisar для ВМС Турции должны строиться консорциумом частных турецких верфей Dearsan, Desan и Özata Shipyards. Однако конкретные заказы на них пока не были выданы, а в декабре 2025 года Istanbul Naval Shipyard был выдан контракт на строительство патрульного корабля этого типа Р 1222 Seferihisar взамен проданного Румынии Akhisar.

Церемония ввода в состав ВМС Турции нового патрульного корабля Р 1221 Koçhisar (типа Hisar) и ввода в состав ВМС Румынии однотипного построенного в Турции патрульного корабля (корвета) Contraamiral August Roman (бортовой номер "261"). Стамбул, 20.06.2026 (с) Anadoly Agency, ASFAT и министерство обороны Румынии