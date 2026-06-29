Финскую элиту готовят к войне в рамках закрытого учебного курса (Bloomberg, США)

Bloomberg: Финляндия готовит элиту к войне в рамках закрытого учебного курса

Финскую элиту готовят к войне на закрытых курсах, сообщает Bloomberg. Среди участников — политики, ученые, директора музеев и военные командиры. На учениях они тренируются планировать действия в условиях самых неблагоприятных ситуаций.

Кирси Хейкел (Kirsi Heikel)

По мере того, как военная операция России на Украине затягивается и распространяется на остальную часть Европы, интерес со стороны других стран к финскому учебному курсу, который доступен только по приглашению, растет.

Все они знали, что Финляндия в действительности не находится под угрозой нападения, но в помещении царила напряженная атмосфера, когда Сара Мелла изучала смоделированный бюджет министерства финансов, чтобы определить, сколько средств можно перенаправить на закупку оружия, военной техники и мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям. Нужно укрепить позиции на границе, а население все больше нервничает из-за распространяющихся слухов о нападении. Как раз в тот момент, когда команда Меллы, казалось, нашла решение, кризис усугубился.

Сегодня Мелла — один из самых высокопоставленных руководителей Nordea Bank Abp. Она курирует подразделение по работе с частными клиентами в странах Северной Европы и управляет активами на сумму 4,5 миллиарда евро. В 2011 году, во время проведения военных учений, она занимала должность заместителя руководителя финского подразделения по работе с физическими лицами в Nordea. "Решения приходилось принимать в условиях сильного давления, на основе ограниченной информации и с огромной ответственностью, — сказала она. — На том этапе моей карьеры я не несла ответственности такого масштаба".

Именно в этом и заключалась суть: финский курс по национальной обороне призван побудить действующих и потенциальных руководящих деятелей задуматься о том, как планировать действия и реагировать на самые неблагоприятные сценарии. Это поможет обеспечить функционирование страны в условиях чрезвычайной ситуации. Среди участников — политики, ученые, директора музеев и военные командиры, что позволяет создавать тесные связи, охватывающие широкие слои общества. "Если у вас возникнет вопрос, — говорит Кари Джордан, известный руководитель в банковской и промышленной сферах Финляндии, — всегда найдется человек, которому можно позвонить".

В течение трех-четырех недель участники посещают закрытые брифинги и осматривают стратегические, а также правительственные объекты, обычно закрытые для публики. Они ночуют в казармах, носят военную форму и питаются пайками. Кроме того, они принимают участие в армейских учениях, иногда совершая полеты на военных самолетах в сопровождении истребителей.

Выпускникам не разрешается подробно рассказывать о прохождении обучения, но, если они вступают в ассоциацию выпускников, они могут получить серебряный значок, чтобы показать, что они прошли программу. Он предназначен для того, чтобы помочь представителям разных выпусков узнавать друг друга. Также этот значок стал символом статуса. На нем изображен лавровый венок, изогнутый восточный меч и прямой европейский меч, которые символизируют готовность, мужество, боеспособность и лидерство.

Программа, созданная в период холодной войны, когда Финляндия приспосабливалась к жизни по соседству с Советским Союзом после продолжительной истории господства Российской империи, сегодня считается актуальной как никогда. "Конфликт на Украине наглядно показал, почему именно необходим такой курс, — сказал Арто Рятю, генерал в отставке, который руководил программой в 2003–2004 годах. — Современный противник нападает не только на фронте. Он наносит удар по всему обществу — по системам отопления, электроснабжения, водоснабжения, логистики. Если не защитить эту инфраструктуру, то и удержать фронт не удастся. Нельзя концентрировать внимание на одном единственном секторе".

Это особенно актуально для стран, возможности которых влиять на мировые события ограничены, по мнению профессора истории Йельского университета Одда Арне Вестада, автора книги "Грядущая буря", которая выйдет в 2026 году и посвящена перспективам нового конфликта между великими державами. "Один из важнейших вопросов сегодня — как продолжать процесс принятия решений в случае катастрофы, — заявил он в интервью. — Как обеспечить, чтобы власти сохраняли способность действовать во время кризиса?"

Вестад добавил: "Я, конечно же, твердо верю в необходимость готовиться ко всему, к чему можно подготовиться. Это позволит вам оказаться в гораздо более выгодном положении, когда наступит кризис".

На протяжении 65 лет существования финская программа в значительной мере следовала за эволюцией внешнеполитической доктрины страны.

Изначально организаторы готовились к конфронтации между Соединенными Штатами и Советским Союзом, которая могла бы распространиться на другие регионы. Политика нейтралитета страны нашла отражение и в программе обучения, в которой упоминались лишь "зеленый Восток" и "желтый Запад", — отметила Лаура Колбе, почетный профессор европейской истории Хельсинкского университета, выпускница курса и автор официального отчета о нем "Создавая коллективную безопасность".

По ее словам, после распада СССР в 1991 году, который открыл Финляндии путь к вступлению в Европейский союз четыре года спустя, на брифингах стали прямо называть страны и рассматривать более широкий спектр угроз. Сейчас внимание уделяется всему: от нападений с использованием обычных вооружений до гибридной войны, включая кибератаки, спонсируемые государством, и диверсии на подводных кабелях.

У Финляндии долгая и напряженная история отношений с Россией

Граница между странами простирается на 1300 километров.

Хотя аналогичные программы существуют и в других странах Северной Европы и Прибалтики, финский курс отличается как долговечностью, так и участием широкого круга представителей. Все больше правительств стремятся взять его за образец.

В британском "Стратегическом обзоре обороны — 2025" подчеркивается необходимость проведения аналогичной подготовки, которая будет "иметь решающее значение для успеха обороны в условиях новых угроз". Официальные представители Польши обращались за консультациями по созданию аналогичного курса, а президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер запросил брифинг по этому вопросу во время визита в Финляндию в мае.

"К нам действительно обращаются многие страны, чтобы перенять наш опыт" — заявил в начале июня президент Финляндии Александр Стубб. "Мы подходим к этому очень прагматично и понимаем, что, если можно так выразиться, „когда дело дойдет до худшего“, мы должны быть готовы, и я считаю, что мы очень хорошо подготовлены".

Эти желанные приглашения рассылают самым влиятельным руководителям компаний Финляндии четыре раза в год. Они приходят по почте и напечатаны на дорогой бумаге кремового цвета с подписью командующего вооруженными силами страны. Кандидатов выдвигают различные организации, а их утверждение осуществляется в ходе многоэтапного отборочного процесса. Подать заявку или записаться самостоятельно невозможно, более того, существует негласное правило: самый быстрый способ не получить приглашение — это открыто о нем просить.

"Я знала, что стою в очереди, — сказала Катя Кейтаанниеми, исполнительный вице-президент подразделения корпоративного банкинга OP Pohjola. — Когда ты управляешь банком, который играет ключевую роль в системе обеспечения готовности Финляндии к чрезвычайным ситуациям, а на курс отбирают людей, которые занимают ключевые должности в стране, ты понимаешь, что в какой-то момент тебя могут пригласить".

Центральный элемент курса — масштабное моделирование кризиса, подобное тому, которое описала Мелла. Участникам назначаются роли, в общих чертах соответствующие их способностям, и они делятся на группы, которые представляют ключевые ведомства — включая канцелярию премьер-министра, министерства иностранных дел, обороны, финансов и снабжения — для обсуждения компромиссных решений в условиях военного времени.

Марья Нюкянен, заместитель главы Банка Финляндии, рассказала, что опиралась на "подход к планированию действий в кризисных ситуациях" в первые дни пандемии коронавируса, когда правительство объявило о введении первого в мирное время режима чрезвычайного положения. Центральный банк принял меры по стабилизации финансирования компаний, обеспечив доступность краткосрочного финансирования в условиях замораживания частных рынков капитала. Такая оперативная реакция была высоко оценена рядом организаций, в том числе ОЭСР. Нюкянен окончила курс подготовки к обороне в 2017 году, после того как стала членом правления Банка Финляндии и за год до того, как заняла пост заместителя председателя. "Курс предоставляет инструменты, которые помогают продумать, как организовать работу в экстремальных ситуациях", — сказала она.

До присоединения Крыма к России в 2014 году многие выпускники отмечали, что моделирование различных сценариев могло показаться преувеличенным или нереалистичным. Однако события с тех пор развивались поразительно схожим образом, в первую очередь это проявилось в российско-украинском конфликте. Грань между реальностью и симуляцией сейчас может быть настолько размыта, что эти два понятия порой пересекаются.

Антти Линдтман, лидер Социал-демократической партии — крупнейшей оппозиционной силы в Финляндии, — играл роль премьер-министра в военных учениях в начале этого года, когда получил приглашение поехать в Брюссель. Там он должен был обсудить с председателем Европейского совета Антониу Коштой стремление Дональда Трампа захватить Гренландию — стратегически важную, богатую полезными ископаемыми датскую территорию, расположенную между Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.

Отказ от участия в курсе обычно означает провал. Рятю рассказал, что однажды отказался предоставить депутату парламента отпуск на несколько дней для встречи с Фиделем Кастро на Кубе, пока не стало "слишком поздно". Однако в том случае поездку легко удалось включить в саму программу обучения. "Сценарии и реальность сошлись воедино", — сказал Линдтман. Возможно, так будет и дальше. Поскольку его партия лидирует в опросах общественного мнения на протяжении последних двух лет, Линдтман имеет все шансы стать премьер-министром Финляндии после выборов в апреле 2027 года.

Добавление Трампа в уравнение

В ветреный день на Сантахамине — острове площадью 400 гектаров, который служит полигоном для военных учений в восточной части Хельсинки, — шесть солдат в боевой экипировке спустились на веревках с вертолета, а около 100 наблюдателей отошли в сторону, чтобы укрыться от песка, который поднимали в воздух винты вертолета. В тот день солдаты продемонстрировали ведение боевых действий в городских условиях внутри учебного здания, похожего на склад, чтобы показать, как будут защищать столицу, если она когда-нибудь подвергнется нападению.

Это был двухдневный курс повышения квалификации. Пять лет назад эта группа прошла основную программу, а еще через пять лет состоится следующий курс. По словам организаторов, программа предусматривает "непрерывное" обучение.

Участники также посещали лекции и брифинги. Некоторые из них были посвящены неопределенности по поводу приверженности администрации Трампа Европе; растущей напряженности вокруг Арктики, поскольку таяние льдов открывает новые торговые маршруты и обнажает месторождения полезных ископаемых, нефти и газа; а также недовольству России в связи с вступлением Финляндии в НАТО в 2023 году, чему способствовал российско-украинский конфликт. Одна из бесед, состоявшаяся на борту корабля противоминной обороны, была посвящена развитию военно-морской обороны Финляндии — в том числе использованию мин, которые могут различать дружественные и вражеские корабли. "Невероятно", — сказала Мерви Айраксинен, директор по работе с государственным сектором в Северной Европе компании Microsoft Corp.

Более 10 тысяч человек прошли этот курс с момента проведения первого набора всего за несколько недель до возведения Берлинской стены в августе 1961 года. С тех пор круг участников значительно расширился. Сейчас на долю женщин приходится около 40% каждого набора. Руководители предприятий составляют примерно треть участников — гораздо больше, чем в 1990 году, когда курс закончил банкир и промышленник Джордан. "Это отражает то, насколько вооруженные силы и государство все в большей степени полагаются на компании для поддержания жизненно важных общественных функций", — сказал он.

Организаторы также начали приглашать влиятельных пользователей социальных сетей — это изменение поддерживает Яакко Илониеми, опытный дипломат и выпускник одного из самых первых курсов. "Молодежь больше не читает газеты, — сказал он. — Они получают информацию из гаджетов. На курс следует приглашать людей, у которых 100 тысяч подписчиков".

Обучение изменило подход бывшего генерального директора Nokia Oyj Пекки Лундмарка к новым руководящим должностям: каждый раз, приступая к новой работе, он изучал план действий компании на случай кризиса. Оно также изменило его представления о том, как устроена страна. "Как человек, карьера которого построена в частном секторе, я поначалу с некоторым скептицизмом относился к тому, как функционирует финская бюрократия, — сказал он. — Но я был глубоко восхищен аналитическими способностями и широким стратегическим мышлением высокопоставленных финских государственных служащих".

Мика Ихамуотила, руководитель финансового сектора и председатель совета директоров дизайнерской компании Marimekko Oyj, вспомнил, что будущие генералы проявляли интерес к тому, чтобы поучиться у руководителей бизнеса. "Когда мы обсуждали вопросы лидерства, военные с большим интересом слушали, как мы, руководители, управляем организациями", — сказал он.

Дед Ихамуотила, Вейкко, который преобразил сельскохозяйственный ландшафт страны, отчасти благодаря эффективному руководству профсоюзами, помог организовать этот курс и сам проводил обучение. То же самое делал и его отец Ристо, бывший ректор Хельсинкского университета. Его дядя Яакко, бывший генеральный директор нефтеперерабатывающей и топливной компании Neste Oyj, также прошел эту программу, как и его двоюродный брат Тимо, действующий председатель совета директоров компании Nokia.

"Мы не так много говорили о самом курсе, — отметил он, — но много обсуждали вопросы национальной обороны и роль компаний в этом процессе".

Эти 3,5 недели проходят в интенсивном режиме и с полным погружением в программу — хотя по выходным у участников есть свободное время для выполнения рабочих задач, — и по окончании курса выпускники, с которыми беседовало агентство Bloomberg, сказали, что чувствовали себя почти как одна семья. "Люди не начинают обниматься друг с другом через несколько дней, — отметил Рятю. — На это уходит больше времени".

Отношения между примерно 50 участниками каждого выпуска укрепляются благодаря регулярным встречам и мероприятиям. Более широкая сеть выпускников поддерживается ассоциацией курса национальной обороны. Она организует дискуссии и конференции по вопросам политики безопасности на высоком уровне, в том числе с участием представителей НАТО, высокопоставленных европейских и американских командиров, а также экспертов по внешней политике. В июне 2012 года бывший начальник генерального штаба России Николай Макаров воспользовался одним из таких мероприятий, чтобы предостеречь Финляндию от сближения с НАТО.

Наиболее трагическое событие в истории курса произошло 3 октября 1978 года во время мероприятия для выпускников. Группа вылетела из Хельсинки на транспортном самолете на встречу в Куопио, который находится в озерном районе, но 11 из 38 человек на борту, в том числе член парламента, погибли в авиакатастрофе на обратном пути. Одна молодая юристка, Тарья Халонен, в последнюю минуту отменила поездку по совету врача, поскольку была на поздних сроках беременности. В 2000–2012 годах она занимала пост президента Финляндии, став первой и пока единственной женщиной на этой должности.

Критики утверждают, что слишком много внимания уделяется традиционным угрозам безопасности и слишком мало — таким вопросам, как изменение климата. Другие ставят под сомнение присущий курсу элитарный характер. Некоторые хотели бы, чтобы средний возраст участников был значительно ниже 49 лет, но Джордан, который также выступает в качестве почетного председателя ассоциации, отметил, что курс предназначен для людей, которые уже занимают ответственные руководящие должности. "Молодой выпускник может быть весьма способным, — сказал он, — но зачастую ему не хватает опыта и ответственности, для которых и разработан этот курс".

Неодобрение среди населения страны численностью 5,6 миллиона человек носит ограниченный характер: финны в целом доверяют вооруженным силам и поддерживают идею готовности страны к защите. Согласно ежегодному опросу, который проводит государственный Консультативный совет по информации оборонного назначения, в 2025 году около 80% финнов выразили твердую уверенность в эффективности управления оборонной политикой.

Премьер-министр Петтери Орпо, который в 2020 году прошел курс № 193, с гордостью носит значок на лацкане пиджака на патриотических мероприятиях и событиях, связанных с безопасностью и национальной обороной. Как он сказал в интервью, этот значок служит "напоминанием о том, как события в области внешней политики и политики безопасности ежедневно ставят перед нами, как перед лицами, принимающими решения, новые задачи".

Что касается Меллы, старшего руководителя Nordea, то она не помнит точно, какую сумму ее команда решила выделить в тот день в 2011 году, но суть была не в этом. По ее словам, урок заключался не в цифрах, а в том, чтобы принимать сложные решения на основе неполной информации по мере развития событий.

Она добавила: "Это показало, что каждое решение влечет за собой последствия".