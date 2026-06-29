США впервые поразили списанное судно украинским безэкипажным катером

Источник изображения: topwar.ru

Американцы провели первое испытание украинского безэкипажного катера Magura. Тестирование проводилось во время военных учений на Филиппинах, сообщает Bloomberg со ссылкой на военные источники.

Как пишет издание, в ходе учений американские силы специального назначения применили несколько украинских дронов, отработав ими по старому грузовому судну. О судьбе атакованного БЭКами судна ничего не сообщается. Как подчеркивается, это первое применение украинских безэкипажных катеров в Индо-Тихоокеанском регионе, а американцы сделали катерам неплохую рекламу.

Предполагается, что именно беспилотники всех видов, включая морские, будут играть основную роль в потенциальном конфликте в данном регионе. Американцы испытывают не только украинские БЭКи, у них и собственные разработки морских надводных дронов. Также активно в этом направлении работает и Китай. По словам одного из американских офицеров ВМС, беспилотные системы — это как то, «что нужно» для обороны Тайваня. Американская концепция предполагает насыщение вод тайваньского пролива множеством дешевых противокорабельных средств.

Источник изображения: topwar.ru

Это именно то, чего нам нужно больше — распределённые, живучие и относительно недорогие системы, которые помогут лишить Китай возможности использовать моря вокруг Тайваня и Первой островной цепи.

Безэкипажный катер Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus V5) имеет длину 5,5 метра, ширину 1,5 метра и может нести до 320 кг полезной нагрузки. Крейсерская скорость составляет почти 40 км/ч, а максимальная — более 75 км/ч. Дальность действия превышает 800 км. Это данные из открытых источников на 2024 год. Сейчас они могут быть другими.