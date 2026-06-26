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Польша купит испытанные на Украине V-Bat

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Фото: Benoit Tessier / Reuters
Фото: Benoit Tessier / Reuters.

Польша купит испытанные на Украине беспилотники V-Bat для ВМС

Польша подписала соглашение с компанией Shield AI о покупке беспилотников вертикального взлета и посадки MQ-35 V-Bat, которые испытывали на Украине. Дроны будут использовать Военно-морские силы (ВМС) Польши, пишет Breaking Defense.

Поставленные беспилотники разместят на борту неназванного судна польских ВМС. Аппараты будут выполнять разведывательные задачи и сопровождать спасательные операции. Также их планируют использовать для защиты критической инфраструктуры.

Беспилотник самолетного типа весит 57 килограммов, а размах крыла составляет три метра. V-Bat получил двигатель внутреннего сгорания, который обеспечивает скорость до 90 километров в час. Аппарат оснащен оптико-электронным модулем с дневной и ночной камерами. Дрон может осуществлять взлет и посадку на морские платформы, которые движутся со скоростью до 20 километров в час.

В январе стало известно, что V-Bat получит высокоточную ракету с лазерным наведением L-MDM.

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Страны
Польша
Украина
Проекты
AI
БПЛА
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