Коридор тревожностей: зачем НАТО готовит маршрут на Украину через Румынию

На учениях Noble Blueprint 2026 альянс отрабатывает переброску и снабжение войск, одновременно усиливая давление на Россию

В Румынии стартовали учения НАТО Noble Blueprint 2026, проходящие в районе Фокшанских ворот — стратегического коридора между Карпатами и Дунаем. Официально маневры проводятся для отработки регионального плана обороны, однако, как считают опрошенные «Известиями» эксперты, в ходе учений НАТО отрабатывает оперативную переброску войск и организацию их снабжения на украинском направлении, одновременно усиливая военно-политическое давление на Россию.

Важнейший транспортный коридор

Многонациональные учения Noble Blueprint 2026 (NOBL26) проходят в Румынии в период с 25 по 27 мая 2026 года, сообщило Минобороны Румынии. Маневры организованы под руководством Объединенного командования силами НАТО в Неаполе (JFC Naples) во взаимодействии с Командованием объединенных сил Североатлантического альянса.

Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley Источник изображения: iz.ru

Главной целью румынское военное ведомство назвало «отработку и проверку отдельных элементов Регионального плана создания барьеров — Юго-Восток» (Regional Barrier Plan — South East, RBP-SE). Речь идет об организации обороны в районе города Фокшаны. Программа включает координацию между подразделениями разных стран, их совместные действия и разведку местности.

Фокшанские ворота — участок румынской территории между предгорьями Карпат и руслом Дуная. Место имеет стратегическое значение, поскольку здесь проходит ключевая транспортная артерия региона.

— Сегодня НАТО пытается отрепетировать удержание контроля над этой территорией — точно так же, как они тренируются блокировать Сувалкский коридор в Польше и Прибалтике, — пояснил «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Для нас это направление тоже приоритетное: Российская армия регулярно наносит точечные удары по логистическим узлам ВСУ в прилегающих районах Украины, включая портовую инфраструктуру Рени и Измаила.

Сами Фокшанские ворота — это стратегический коридор, который работает в обе стороны. С одной стороны, владеющая им сторона может развивать наступление вглубь Европы. С другой — они позволяют зайти крупным военным силам из Румынии на Украину.

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Задачи учений декларируются как сугубо оборонительные, но очевидно, что на них оттачиваются вопросы переброски подразделений на восток, то есть на Украину, отметил в беседе с «Известиями» эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Двустороннее движение

Масштабные учения не стоит рассматривать исключительно сквозь призму уязвимости конкретно этой географической точки, считает военный эксперт Борис Джерелиевский. Главные цели Североатлантического альянса лежат в более широкой оперативно-тактической плоскости.

— Во-первых, маневры могут служить элементом подготовки возможных провокаций против Приднестровской Молдавской Республики. Во-вторых, это очевидный инструмент военно-политического давления на Россию в ответ на активизацию наших действий по изоляции Одесского региона, — сказал он «Известиям».

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В Румынии на постоянной основе базируются американские военные части, причем и те, которые считаются подразделениями высокой боевой готовности, напомнил эксперт.

Черноморские расклады

Официальные структуры НАТО намеренно засекречивают детали своих нынешних маневров: в открытых пресс-релизах вы не найдете ни точного количества личного состава, ни перечня задействованной техники. Все формулировки максимально размыты. Однако очевидно, что вся эта активность нацелена исключительно против России, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich Источник изображения: iz.ru

— Черноморский регион, который в советские годы находился под нашим полным контролем, сейчас превратился в зону высокой геополитической напряженности. Помимо подконтрольного киевскому режиму побережья Одессы и Николаева, здесь сосредоточены силы трех государств НАТО, — напомнил он.

И если Турция сохраняет определенный баланс, выполняя конвенцию Монтрё и не пропуская военные корабли через проливы, то Румыния и Болгария занимают радикально антироссийскую позицию. Особую активность проявляет Бухарест, который традиционно пытается извлечь максимальную геополитическую выгоду из любых кризисов, отметил эксперт.

— По сути, на этих учениях идет отработка прямых боевых задач против России. Высока вероятность, что в маневрах задействованы и остатки украинского флота, — считает Василий Дандыкин.

Румынским морякам есть чему поучиться у украинских вооруженных формирований. Борис Джерелиевский считает, что на практике отработка «создания барьеров» неизбежно включит в себя морской компонент — противодействие безэкипажным катерам и защиту акватории. Авиационную составляющую — патрулирование и прикрытие наземных и морских сил с воздуха.

Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Matthew A. Foster Источник изображения: iz.ru

— Одна из ключевых задач этих учений — отработка логистики. Доставка, развертывание и снабжение войск до сих пор остаются одним из самых уязвимых мест Североатлантического блока. Именно выстраивание бесперебойных логистических цепочек в Черноморском регионе альянс сейчас пытается довести до автоматизма, — отметил Борис Джерелиевский.

Происходящее у южных рубежей России — часть общего скоординированного давления Запада, констатируют эксперты. Аналогичная гиперактивность НАТО фиксируется повсеместно: от Балтики и Финского залива до Средиземного моря, где дело доходит до неправомерных задержаний российских гражданских судов. По оценке экспертов, подобные действия представляют собой системную демонстрацию силы, на которую Россия неизменно реагирует своевременно и жестко.

Юлия Леонова

Богдан Степовой