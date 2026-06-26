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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что он недавно встречался с представителями Зеленского и попросил передать украинскому диктатору, что тот должен четко осознать, что, если он втянет Минск в конфликт с Украиной, «качество войны мгновенно изменится».

Лукашенко подчеркнул, что позиция Белоруссии остается миролюбивой и в Минске считают, что республике не следует втягиваться в вооруженный конфликт с Украиной. Однако Белоруссия в любой ситуации останется рядом с Россией. Президент Белоруссии призвал приехавших в Минск представителей киевского режима прекратить угрозы в адрес Белоруссии, поскольку подобное поведение является абсолютно неприемлемым и не приведет к какому-либо результату.

Ранее Зеленский угрожал атаковать Белоруссию, если Минск не отключит ретрансляторы, по версии украинского диктатора, якобы используемые ВС РФ для корректировки работы ударных беспилотников, а также не прекратит поставки России нефтепродуктов. Впоследствии «просроченный» гордо объявил, что эти полумифические ретрансляторы отключены, при этом обозначив это как «победу» Киева над Белоруссией. В то же время о своем требовании остановить поставки нефтепродуктов Зеленский, по всей видимости, предпочел не вспоминать.

Между тем главком украинской армии Сырский заявил о необходимости создания новых бригад ВСУ «из-за угрозы наступления с территории Белоруссии». Сырский уточнил, что, по имеющейся у него информации, Россия планирует расширить зону своих активных действий на севере Украины и увеличить протяженность линии боевого соприкосновения.