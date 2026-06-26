Ростех и Владимирская область обсуждают сотрудничество в сфере промышленности, науки, образования.

Госкорпорация участвует в региональной миссии, в ходе которой представляет широкий спектр решений для реализации новых проектов

В эти дни предприятия Госкорпорации Ростех представляют во Владимире широкую линейку высокотехнологичной и инновационной продукции для различных сфер хозяйства — от автобусов, погрузчиков и станков до медицинских изделий и ИТ-решений. Региональная миссия, в которой участвуют крупнейшие предприятия Корпорации, проходит по инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

Участие в миссии принимают «Высокоточные комплексы», КАМАЗ, КРЭТ, «Росэл», «РТ-Проектные технологии», «СТАН», «Технодинамика», УВЗ, «Швабе» и другие компании Госкорпорации Ростех. Цель мероприятий — обсудить вопросы кадрового, технологического развития промышленности в регионе и укрепить партнерские связи.

«Нам важно иметь такого стратегического партнера, как Госкорпорация Ростех, для решения масштабных задач по укреплению технологического суверенитета. Миссия доказала свою эффективность. Мы перешли от формата диалога к формату реальных проектных решений. Владимирская область не просто принимает продукты Корпорации — наш регион становится площадкой для внедрения передовых технологий и промышленной кооперации. Приглашаю Ростех на встречу в рамках Владимирского инвестиционного конгресса, чтобы мы могли обсудить промежуточные итоги работы и скорректировать дальнейшие шаги по взаимодействию», — отметил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Ростех представляет в регионе широкий спектр решений для реализации новых проектов в таких сферах, как общественный транспорт, организация дорожного движения, ЖКХ, здравоохранение, общественная безопасность, экология, цифровизация и т.д.

«Предприятия Ростеха с готовностью откликнулись на приглашение властей региона. Мы чувствуем системную поддержку со стороны губернатора и правительства области. Уверен, что партнерство региона и Госкорпорации Ростех будет способствовать опережающему развитию Владимирской области, созданию дополнительных возможностей для предприятий региона и трудовых коллективов, повышению благосостояния жителей области. В ходе региональной миссии обсуждаются вопросы развития промышленности, подготовки кадров, внедрения отечественных решений, которые повышают комфорт, качество и безопасность жизни населения», — отметил руководитель службы по региональной политике Госкорпорации Ростех Дмитрий Азаров.

Первый день миссии прошел на площадке Владимирского государственного университета, с которым выстроено тесное сотрудничество в сфере науки и подготовки кадров.

«Для Ростеха развитие кооперации науки и бизнеса — один из ключевых приоритетов. Успех любой инициативы в этой сфере невозможен без активной позиции регионов. Владимирская область обладает значительным научно-техническим и промышленным потенциалом, и Владимирский государственный университет — важное звено в этой системе. На базе вуза действует Владимирский инжиниринговый центр: его разработки в области лазерных технологий представляют большой интерес для предприятий Корпорации», — отметила управляющий директор по кооперации науки и бизнеса Госкорпорации Ростех Елена Дружинина.

По ее словам, ВлГУ — среди ключевых партнеров предприятий Корпорации. Сотрудничество развивается не только на уровне региона, но и в масштабах всей страны. В числе партнеров вуза — ВНИИ «Сигнал», ПАО «КАМАЗ» и другие организации Ростеха. Сейчас идет активное обсуждение возможностей участия университета в перспективных инициативах, в частности в проектах «Госзадание 2.0» и в производственной аспирантуре.

В числе представленных во Владимире решений — комплекс продуктов для развития транспортной инфраструктуры. В частности, это современные низкопольные электробусы марки KAMAЗ-52222, сегодня широко представленные на улицах российской столицы, и электрозарядные станции различной мощности «ФОРА» и ELLI, которые обеспечивают быструю «заправку» электротранспорта. Также это «умные» светофоры и комплексы управления движением в реальном времени, которые повышают безопасность на дорогах и снижают нагрузку на городскую инфраструктуру.

Другое направление — экологичная городская техника. Предприятия Госкорпорации производят электрические мини-погрузчики АНТ 1000Е и электромобили «Муравей». Погрузчики могут оснащаться разным навесным оборудованием — от щеток до снегоуборочных агрегатов, электромобили выпускаются в разных модификациях, позволяя перевозить как пассажиров, так и грузы. Техника имеет нулевой выброс и низкий уровень шума.

Кроме того, Ростех представляет в регионе программно-аппаратные решения, в том числе систему «Горизонт ВС» — для управления виртуальными серверами, «Кампкипер» — для мониторинга ИТ-инфраструктуры и предупреждения отказов оборудования, «KPD проект» — для подготовки строительной документации, «РТ-Докс» — систему автоматизации документооборота с помощью ИИ, портал PCAT.ru — цифровой каталог отечественной продукции с ИИ-помощником.

Также Корпорация презентовала автоматические мусоросортировочные комплексы производства Концерна «Уралвагонзавод» для обращения с твердыми коммунальными отходами. К преимуществам применяемой технологии относятся эффективный отбор полезных фракций, уменьшение массы и класса опасности отходов. Это оборудование позволяет достичь показателей национального проекта «Экологическое благополучие». На сегодняшний день оно уже работает в составе комплекса «Сибирь» в Томске, обеспечивая сортировку до 250 тысяч тонн отходов в год.

Ростех демонстрирует также медицинское оборудование, комплексы обнаружения и противодействия БПЛА, линейку оборудования для пожаротушения.