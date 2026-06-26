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Техкульт

Airbus впервые представила автономный вертолет-беспилотник U145

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U145

Airbus Helicopters представила БПЛА U145 на базе массового серийного вертолета H145. С полноразмерным макетом новинки можно было ознакомиться на авиасалоне ILA Berlin Air Show. В планах авиагиганта приступить к летным испытаниям до конца текущего года.

В настоящее время во всем мире эксплуатируется более 1800 H145, которые используются вооруженными силами, экстренными службами, правоохранительными органами и гражданскими структурами с суммарным налетом 8,5 млн часов. Главная особенность U145 — полное отсутствие традиционной кабины экипажа. Вместо нее конструкторы установили комплекс автономного управления, датчики и системы искусственного интеллекта. Все функции навигации и пилотирования выполняет бортовая электроника без участия человека. Вертолет-беспилотник полностью сохранил ТТХ своего прототипа, в частности, максимальную взлетную массу около 3,8 т, что позволяет ему перевозить тяжелые грузы, недоступные большинству БПЛА вертолетного типа. Для перевозки грузов разработчики изменили носовую часть, оснастив ее встроенной грузовой дверью, добавили складной погрузочный стол и усиленный грузовой отсек. Помимо выполнения транспортных перевозок, рассматривается возможность использовать U145 в качестве «авианосца» для запуска беспилотников.

Александр Агеев

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