Войти
Lenta.ru

Работающая с Киевом ICEYE удвоит производство спутников

96
0
0
Фото: Anne Kauranen / Reuters
Фото: Anne Kauranen / Reuters.

Финская компания ICEYE удвоит выпуск разведывательных спутников

Финская компания ICEYE, которая производит микроспутники, планирует удвоить выпуск разведывательных космических аппаратов. Об этом пишет Defense News.

Сейчас компания, которая работает с Киевом, выпускает 50 аппаратов в год. В ICEYE заявили, что к концу 2027-го будут производить до ста спутников ежегодно.

ICEYE основали в 2014 году как дочернее предприятие радиотехнологического факультета Университета Аалто. В 2019 году ракета «Союз-2.1б» вывела четвертый и пятый аппараты компании (ICEYE-X4 и ICEYE-X5). Следующий старт «Союза» с финскими спутниками состоялся в 2020 году. С 2022-го финский оператор сотрудничает с Украиной.

В мае стало известно, что Швеция запустила первый спутник для разведки на территории России. В течение двух лет Стокгольм планирует вывести на орбиту дюжину аппаратов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Проекты
2020-й год
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 01:02
  • 16170
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 00:31
  • 1
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России
  • 26.06 00:08
  • 0
Комментарий к "Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)"
  • 25.06 20:06
  • 0
Об ошибках Маркса, точнее, о русском мышлении ("Потрясающие ошибки в «Капитале» и его научная несостоятельность. Почему марксисты этого не видят?")
  • 25.06 13:09
  • 6
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 25.06 12:01
  • 1
Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками
  • 25.06 07:01
  • 343
Космонавтика Илона Маска
  • 25.06 03:56
  • 6
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 25.06 02:16
  • 1
Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)
  • 25.06 01:22
  • 6
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 25.06 00:00
  • 0
Комментарий к "Европа ищет агрессора, роль которого Россия играть не будет (Политика, Сербия)"
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова