Берлин отменил программу закупки фрегатов F126 из-за срыва сроков поставки

Министерство обороны Германии решило отменить программу закупки шести фрегатов класса F126. Как поясняет Hartpunkt, причиной отмены стали значительные задержки в реализации проекта, а также прогнозируемый рост расходов и риски, связанные со сменой генподрядчика.

При условии одобрения бюджетным комитетом, военное ведомство Германии рассматривает возможность закупки в качестве альтернативы восьми фрегатов линейки MEKO, ориентированных в первую очередь на противолодочную борьбу.

Дизайн фрегата F126, Германия Damen Naval

"Противолодочная борьба имеет первостепенное значение в рамках НАТО и, следовательно, является национальным приоритетом. Своевременное и полное выполнение обязательств перед альянсом имеет решающее значение при закупке фрегатов, – отмечает издание. – Фрегаты MEKO оснастят той же буксируемой гидроакустической системой от Atlas Elektronik, которой собирались оснастить корабли типа F126".

Согласно заявлению Минобороны Германии, бельгийская компания Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), первоначально выбранная генподрядчиком по программе F126, не смогла уложиться в согласованные сроки и бюджетные ограничения. Контракт предусматривал поставку первого из шести фрегатов к середине 2028 года и ввод в строй остальных к 2033 году.

После того, как DSNS уведомила Берлин о значительной задержке выполнения контракта и невозможности постройки кораблей в согласованные сроки и в рамках утвержденного бюджета, Минобороны ФРГ с 2025 года изучало возможность смены генподрядчика на компанию Naval Vessels Lürssen (теперь входит в состав промышленной группы Rheinmetall).

Завершившаяся экспертиза проекта показала, что в текущих реалиях продолжение программы потребует значительных дополнительных затрат. Заключение контракта с новым генподрядчиком на поставку шести фрегатов F126 оценили в сумму около 15,2 млрд евро (первоначальное соглашение с Damen стоило около 10 млрд евро). Кроме того, необходимо будет компенсировать услуги, по факту уже предоставленные бельгийской компанией, а также расходы на заключенные контракты на поставку отдельных комплектующих. Военное ведомство заявило, что таким образом общие финансовые затраты на программу F126 увеличатся до более чем 18 млрд евро.

Глава ВМС Германии подтвердил, что фрегаты MEKO A-200 DEU способны выполнять основные задачи по борьбе с подводными лодками. Кроме того, стандартизированная конструкция корабля обеспечивает значительные преимущества при эксплуатации, техническом обслуживании и подготовке персонала.

Командование немецких ВМС намерено как можно скорее представить в бюджетный комитет бундестага обоснование решения о закупке восьми фрегатов MEKO. При условии одобрения парламентариями, закупочная цена первых четырех фрегатов MEKO A-200 составит приблизительно 6,3 млрд евро. Опцион на приобретение еще четырех кораблей может быть реализован к концу 2026 года на сумму около 5,3 млрд евро.

Фрегаты MEKO A-200 значительно уступают по размерам фрегатам F126. Для сравнения: длина кораблей – 121 и 166 метров соответственно, водоизмещение – 3950 и 10 550 тонн.

В то же время А-200 считаются современными многоцелевыми кораблями. Они разработаны компанией Thyssenkrupp Marine Systems с применением передовых стелс-технологий, включая конструкцию корпуса с низкой радиолокационной заметностью и системы, минимизирующие инфракрасные, акустические и магнитные сигнатуры.

Фрегат может оснащаться различными комплексами вооружения, датчиками и боевыми системами в соответствии со специфическими требованиями заказчика.