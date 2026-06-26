Минобороны Финляндии приобретет дополнительные УАБ GBU-53 StormBreaker

ЦАМТО, 25 июня. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен санкционировал закупку авиабомб малого диаметра GBU-53 StormBreaker (SDB II) для применения с борта многоцелевых истребителей F-35A.

Как заявлено, характеристики закупаемых авиабомб обеспечивают возможность в сложных погодных условиях точно поражать цели, в том числе движущиеся, на средней дальности. Размеры авиабомбы позволяют истребителю нести несколько видов вооружения одновременно.

Закупка дополняет размещенный в рамках приобретения F-35 заказ. Помимо боеприпасов, пакет включает поставку учебных пособий и документации, запасных частей и материалов, доставку, а также услуги обучения, ремонта и технического обслуживания, предоставляемые поставщиком.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Финляндии в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 64 истребителй F-35 с ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными боеприпасами класса "воздух-земля", другим сопутствующим оборудованием и услугами. Полная стоимость заказа, как было заявлено, может составить 12,5 млрд. долл.

Пакет, в частности, включал поставку 500 бомб малого диаметра GBU-53/B (SDB II); 12 испытательных бомб GBU-53/B SDB II (GTV); 12 учебных GBU-53/B для транспортировки без отделения (CCRT).

В 2023 году командование логистики заключило с МО США контракт на поставку в рамках программы FMS 40 бомб малого диаметра GBU-53/B общей стоимостью 42,473 млн. долл. (34,998 млн. евро, без НДС). Поставки планировалось начать в 2026 году и завершить в 2032 году.

Как сообщал ЦАМТО, авиабомба GBU-53 StormBreaker, первоначально носившая обозначение SDB-2 (Small Diameter Bomb 2), представляет собой планирующий высокоточный боеприпас, оснащенный складными крыльями для увеличения дальности полета, двусторонним каналом передачи данных, обеспечивающим возможность обновления данных о местоположении цели после пуска и передачи информации о результатах выполнения задачи.

Боеприпас оборудован многофункциональной боевой частью и трехрежимной ГСН (включает радиолокационную ГСН миллиметрового диапазона, тепловизионную ГСН и полуактивную лазерную ГСН). Кроме того, для поражения объектов противника могут использоваться системы GPS и инерциальной навигации. Масса боеприпаса – около 113 кг, длина – 176 см, размах крыла – 168 см. Боеприпас позволяет поражать цели на дальностях свыше 70 км.