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Деловая газета "Взгляд"

Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза

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Уралвагонзавод
Уралвагонзавод.
Источник изображения: @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

За время спецоперации выпуск отечественной бронетехники вырос вчетверо, при этом боевые машины получили более 200 конструктивных улучшений.

Производитель тяжелой бронетехники "Уралвагонзавод" с начала спецоперации существенно увеличил объемы выпуска продукции военного назначения, передает РИА "Новости".

В сообщении пресс-службы отмечается, что предприятие выпускает всю линейку тяжелой бронетехники для российской армии, включая новейшие танки Т-90М.

"С начала специальной военной операции производство военной продукции увеличено в четыре раза, а в боевые машины внесено свыше 200 изменений, направленных на повышение их мощи и защищенности", – говорится в релизе концерна.

В связи с ростом потребности в боевых машинах завод перешел на круглосуточный режим работы. Была проведена программа перемещения персонала, позволившая быстро сосредоточить ресурсы на выпуске танков. Конвейер, как подчеркивает предприятие, заработал без сбоев, ежемесячные объемы выпуска и поставок в войска начали расти, параллельно развернулась масштабная работа по улучшению тактико-технических характеристик бронетехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры модернизировали танк Т-90М "Прорыв", усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы по опыту спецоперации.

Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов сообщил о непрерывной модернизации танка Т-90М с установкой всеракурсной системы противодействия беспилотникам.

Генеральный директор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения и значительном увеличении объемов производства и поставок бронетехники с началом спецоперации.

Мария Иванова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Проекты
БПЛА
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