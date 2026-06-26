«Калашников» подписал контракт на поставку дронов «Каракурт» в Индию

«Калашников» договорился поставить Индии дроны «Каракурт» до конца года

Российский концерн планирует отправить в Индию партию гражданских квадрокоптеров «Каракурт» и обсуждает запуск их лицензионного производства на местных мощностях.

Концерн "Калашников" заключил контракт на поставку гражданских беспилотников коптерного типа "Каракурт" индийскому партнеру, сообщила пресс-служба концерна "Калашников".

Поставка партии БЛА будет выполнена в адрес заказчика до конца 2026 года, документ подписан в ходе десятой выставки India Homeland Security Expo.

Одновременно ведутся переговоры об организации лицензионного производства "Каракурта" в Индии для дальнейшей продажи конечным пользователям. Интерес к аппарату проявляют подразделения полиции этой страны.

"Интерес к "Каракурту" в Индии очень большой, в первую очередь, со стороны подразделений полиции, – поясняет директор по развитию бизнеса в Индии концерна "Калашников" Максим Караваев. – Аппарат отличается малыми размерами и массой, и у него есть огромное преимущество в сравнении с конкурентами - он прошел апробацию в зоне проведения СВО и получил благоприятные отзывы". Караваев подчеркнул, что эти характеристики выделяют дрон на фоне сопоставимых решений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские оружейники предложили странам ОДКБ развернуть совместное лицензионное производство разведывательных и ударных беспилотников.

Новейшие беспилотники "Голиаф 2.0" и "Каракурт 2.0" впервые представили на выставке World Defense Show в Эр-Рияде.

Мария Иванова