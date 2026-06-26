Франция начала внедрение квантовых технологий в сферу обороны

Франция открыла оборонный кампус Defence Quantum Campus для нужд вооруженных сил

Новый Defence Quantum Campus начал работу в пригороде Парижа, чтобы ускорить внедрение квантовых технологий в оборону и укрепить европейские позиции в этой сфере.

"Франция создала новый Квантовый кампус для нужд обороны, призванный ускорить внедрение квантовых технологий в вооруженных силах и не допустить отставания Европы от США и Китая в этой сфере, которая считается критически важной для будущего экономического и военного могущества. Кампус… начал работать 1 июня в пригороде Парижа", – говорится в материале Euractiv. Проект получил название Defence Quantum Campus.

Как отмечает Euractiv, квантовые технологии в обороне рассматриваются для постквантовой криптографии, защищающей каналы связи от атак с применением квантовых компьютеров, навигации с квантовыми датчиками без использования GPS, а также для улучшения систем обнаружения. Ксавье Грисон, главный инженер кампуса по вооружениям, заявил, что цель состоит в достижении к 2032 году вычислительной мощности, превосходящей самые мощные традиционные компьютеры, передает РИА "Новости".

По данным издания, кампус должен стать связующим звеном между исследователями, оборонными компаниями, стартапами и инвесторами, чтобы превратить научный потенциал Франции в "реальные военные возможности". Отдельное направление работы – развитие международного сотрудничества в сфере квантовых вычислений, прежде всего с государствами Евросоюза.

Грисон подчеркнул, что США остаются важным партнером, однако сотрудничество с ними связано с определенными сложностями. По его словам, становится все труднее выстраивать "сбалансированное сотрудничество" и одновременно сохранять суверенитет в области новых технологий.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не раз выступал в поддержку развития квантовых вычислений в стране. В мае он сообщил, что Париж намерен выделить 1,5 млрд евро на стратегию в сфере квантовых технологий и производство полупроводников в рамках европейской инициативы Advanced Semiconductor Technologies. Во время апрельского визита Макрона в Южную Корею Париж и Сеул подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в областях искусственного интеллекта, полупроводников и квантовых технологий, предусматривающее совместные исследования и расширение связей между промышленностью и академической средой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Microsoft представила топологический квантовый чип Majorana 2 для создания коммерческого квантового компьютера к 2029 году.

Франция и Индия договорились усилить сотрудничество в сфере обороны, искусственного интеллекта и квантовых технологий в рамках года франко-индийских инноваций.

Франция выступает главным инициатором наращивания военного присутствия стран ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе до уровней, сопоставимых с пиком времен холодной войны.

Мария Иванова