Минобороны Германии аннулировало покупку фрегатов класса F126

ЦАМТО, 25 июня. Командование Вооруженных сил Германии 24 июня объявило об аннулировании программы покупки для ВМС страны шести фрегатов класса F126.

Как заявлено, Министерство обороны Германии приняло данное решение из-за значительных задержек при реализации проекта, существенного увеличения затрат и многочисленных рисков.

Как заявлено, программа покупки 6 фрегатов класса F126 была инициирована ввиду важного значения противолодочной борьбы для национальной обороны. Тем не менее, компания Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), назначенная генеральным подрядчиком, не смогла уложиться в согласованные сроки и выделенный бюджет. Решение Минобороны "спасти" проект путем смены генерального подрядчика на Naval Vessels Lurssen B.V. & Co. KG (NVL) не принесло результата.

В итоге Минобороны приняло решение вместо шести фрегатов F126 поставить ВМС Германии 8 фрегатов класса MEKO A-200 DEU. По словам инспектора ВМС вице-адмирала Яна Кристиана Каака, данные корабли позволят ВМС выполнять задачу противолодочной борьбы, соблюдая обязательства перед НАТО. Министерство намерено как можно скорее представить обоснование закупки фрегатов A-200 DEU в бюджетный комитет Бундестага.

Стоимость закупки первых четырех фрегатов MEKO A-200 DEU составит около 6,3 млрд. евро, при условии одобрения бюджетным комитетом. Опцион на приобретение еще четырех кораблей планируется реализовать к концу 2026 года. Его стоимость составит около 5,3 млрд. евро. Таким образом, общая стоимость приобретения оценивается в 11,6 млрд. евро.

Стоимость покупки фрегатов MEKO A-200 DEU существенно ниже необходимых на приобретение шести фрегатов F126 18 млрд. евро. Кроме того, в случае смены генерального подрядчика правительству Германии пришлось бы в соответствии с условиями контракта отказаться от любых потенциальных претензий по возмещению ущерба к предыдущему подрядчику, компании DSNS. По оценке Минобороны, это противоречило бы принципам ответственного управления государственными средствами.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2020 года Федеральное ведомство по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) МО Германии заключило с Damen Shipyards контракт на проектирование и постройку четырех фрегатов F126 для ВМС Германии. Их стоимость оценивалась в 4,6 млрд. евро (5,45 млрд. долл.).

Соглашение включало опцион на поставку еще двух кораблей, который был реализован в июне 2024 года. Стоимость этого заказа составила около 3,1 млрд. евро.

Церемония резки стали для строительства головного фрегата F126 состоялась 5 декабря 2023 года. Закладка киля прошла 3 июня 2024 года. Передача корабля ВМС Германии была запланирована на 2028 год, а завершить поставки предполагалось к 2033 году.

Тем не менее, по различным причинам Damen Shipyards не смогла соблюсти график постройки в рамках согласованного бюджета, что потребовало от МО Германии принять решение о смене подрядчика. Стоимость нового контракта на поставку 6 фрегатов F126 выбранной новым подрядчиком NVL была оценена в 15,2 млрд. евро. При этом, уже понесенные затраты оцениваются в 2,3 млрд. евро. Эта сумма включает проектные работы, постройку, разработку программного обеспечения и выплаты субподрядчикам.

С учетом имевшихся проблем для минимизации рисков с конца 2025 года МО Германии приступило к подготовке к реализации альтернативного проекта закупки фрегатов MEKO A-200. В феврале 2026 года BAAINBw подписало с компанией TKMS предварительное соглашение на выполнение подготовительных мероприятий к строительству фрегатов класса MEKO A-200 без заключения окончательного контракта на поставку данных кораблей. Выбранный подход должен сократить сроки реализации проекта и позволить выполнить поставку первого корабля к концу 2029 года. По сообщениям, переговоры с TKMS по согласованию деталей покупки находятся на завершающей стадии.

Фрегат MEKO A-200 – это разработанный TKMS современный многоцелевой корабль. Корпус корабля разработан с использованием технологий малозаметности, что затрудняет его обнаружение противником. Общая длина корабля – 121 м, максимальная ширина – 16,4 м, водоизмещение – 3950 т. Комплект систем обнаружения и вооружения для новых кораблей находится в стадии согласования. Как предполагается, фрегаты будут оснащены той же буксируемой гидроакустической системой компании Atlas Elektronik, что и F126.