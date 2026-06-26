КМЗ завершает поставку аэролодок для спасателей

Военно-промышленный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) передал 56 аэролодок для МЧС России. Об этом сообщил ТАСС собственник предприятия Михаил Даниленко.

"Контракт на поставку выполняется с опережением графика: с ноября 2025 года по июнь 2026 года КМЗ изготовил и передал ведомству 56 аэролодок, и сейчас поставка выходит на завершающий этап", – отметил он.

Аэролодка для спасателей КМЗ

По его словам, для заказчика это означает более раннее усиление парка техники, применяемой при ликвидации последствий ЧС, поисково-спасательных работах и мониторинге обстановки в труднодоступных районах.

КМЗ успешно испытал аэролодку из финальной партии, поставляемой в адрес МЧС России. Испытания подтвердили готовность судна к работе в сложных климатических и ледовых условиях, для которых аэролодки КМЗ создавались изначально.

"Проект аэролодок стал для КМЗ примером устойчивой серии, где отработанные производственные процессы и кооперация внутри холдинга позволяют соблюдать сроки и требования к качеству при работе с федеральным заказчиком. Успешное завершение поставки подтверждает компетенции предприятия в создании специализированной техники для силовых ведомств и гражданской защиты", – отметил Даниленко.

Аэролодки – это суда, которые двигаются от воздушного винта. За счет такого движения аэролодка может преодолевать множество различных препятствий, например, болотистую местность, выходить на берег, двигаться по торосам, льду, снегу. Может также использоваться для доставки людей и грузов на удаленные нефтегазовые объекты.