Филиппины ведут переговоры о приобретении 20 истребителей KF-21 Boramae

ЦАМТО, 25 июня. Правительство Филиппин ведет переговоры с компанией Korea Aerospace Industries (KAI) о приобретении 20 многоцелевых истребителей KF-21 Boramae с привлечением южнокорейского льготного финансирования.

По данным южнокорейских СМИ, приобретение осуществляется в рамках третьего этапа программы модернизации Вооруженных сил Филиппин (Horizon 3), предусматривающей закупку в общей сложности до 40 многоцелевых боевых самолетов.

С Филиппинами ведутся переговоры о приобретении 12-20 самолетов со сроками поставки в 2027-2029 годах.

По данным южнокорейского издания Reportera, Министерство национальной обороны Филиппин ведет переговоры с KAI о приобретении KF-21 с октября 2025 года – непосредственно после демонстрации самолета на авиакосмической выставке в Сеуле ADEX-2025. Источник в отрасли охарактеризовал ход переговоров как позитивный, проводя параллель с успешным заключением контракта на поставку ВВС Филиппин 12 дополнительных легких штурмовиков FA-50 стоимостью около 700 млн. долл., подписанного в июне 2025 года.

Ключевым правовым механизмом финансирования сделки является статья Закона о государственном бюджете Республики Филиппины на 2026 ф.г., впервые прямо разрешающая правительству привлекать иностранные займы для закупок военной техники.

В мае 2026 года президент KAI Ким Чжон-чхуль сообщил, что суммарный объем KF-21 в рамках ведущихся экспортных переговоров превышает 200 самолетов, при этом Филиппины, наряду с Индонезией, Малайзией и Польшей, входят в список приоритетных покупателей.

Предложение KAI Филиппинам рассматривается в рамках модификации KF-21 Block 1, ориентированной преимущественно на выполнение задач завоевания превосходства в воздухе. Предполагается поэтапное обновление до конфигурации Block 2, расширяющей возможности по нанесению ударов по наземным целям: начало поставок Блок 2 в ВВС РК запланировано на 2027-2031 годы. Ориентировочная стоимость KF-21 ранних серийных партий оценивается в диапазоне 80-90 млн. долл. за единицу, итоговая стоимость пакета из 12-20 самолетов с учетом логистической поддержки, запчастей и первоначальной подготовки летного состава – в 1,0-1,5 млрд. долл.

В ходе переговоров обсуждается также возможность создания центра технического обслуживания, ремонта и эксплуатации на авиабазе "Кларк".

ВВС Филиппин с 2014 года эксплуатируют 12 самолетов FA-50PH (вариант учебно-боевого самолета T-50) производства KAI, с 2026 года ожидается поставка 12 дополнительных FA-50 в версии Block 20. Наличие отработанной логистической инфраструктуры и обученного технического персонала является конкурентным преимуществом KAI в рамках тендера на поставку новых истребителей.

Конкурентами KF-21 в тендере выступают: F-16C/D Block 70/72 (Lockheed Martin, США), а также JAS-39E/F Gripen (Saab, Швеция). По имеющимся данным, Министерство обороны Филиппин вернуло предложение Lockheed Martin как превышающее утвержденный потолок бюджета на закупку.