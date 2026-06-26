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На японский космодром доставили аппарат для исследования спутника Марса

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Фото: picture alliance / Kontributor / Getty images
Фото: picture alliance / Kontributor / Getty images.

На космодром Танэгасима доставили аппарат для исследования спутника Марса

На японский космодром Танэгасима доставили аппарат Martian Moons eXploration (MMX) для исследования спутника Марса Фобоса. Об этом сообщает ТАСС.

Запуск ракеты с миссией MMX запланирован на осень. Изучением спутников Марса Фобоса и Деймоса станция займется с 2027 по 2030 годы. В течение указанного времени спускаемый аппарат MMX должен совершить несколько заборов грунта на Фобосе, собрав в общей сложности не менее десяти граммов материалов. Возвращение зонда с образцами на Землю планируется в 2031 году.

Основная задача миссии MMX — объяснение происхождения спутников Марса.

В феврале 2024-го издание European Spaceflight сообщило, что европейский ровер Idefix, предназначенный для исследования Фобоса, прибыл в Японию для его интеграции с аппаратом MMX.

В январе того же года Японское агентство аэрокосмических исследований на два года отложило миссию MMX к спутнику Марса из-за проблем с ракетой H3 и необходимостью дополнительной наземной проверки систем соответствующей автоматической межпланетной станции.

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Страны
Япония
Компании
JAXA
Проекты
Марс
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