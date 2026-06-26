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ЦАМТО

Reuters: Anduril хочет приобрести завод Nissan для производства БЛА в Японии

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Компания Anduril
Компания Anduril.
Источник изображения: Benoit Tessier / Reuters

ЦАМТО, 25 июня. Американская компания Anduril ведет переговоры о приобретении завода японского автопроизводителя Nissan с целью наладить производство военных дронов в Японии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, осведомленные о переговорах.

В статье отмечается, что завод Oppama, о котором идет речь, является символом промышленного возрождения Японии и одним из первых крупных автомобильных заводов, построенных после окончания Второй мировой войны в стране. Завод открылся в 1961 году, на нем было произведено около 18 млн. автомобилей. По данным Рейтер, ранее Nissan объявил о планах по закрытию завода в 2028 году.

"Американская оборонная компания Anduril Industries ведет переговоры о приобретении сборочного завода Nissan Motor под названием Oppama, расположенного недалеко от Токио, с целью налаживания производства военных дронов в Японии", – говорится в сообщении.

По информации агентства, в Nissan отказалась комментировать ситуацию вокруг переговоров с Anduril. В компании заявили, что решение о будущем владельце завода еще не принято, передает "РИА Новости".

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Страны
Япония
Проекты
БПЛА
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