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Известия.ru

Состоялся первый полет опытного самолета Як-130М на скоростях до 600 км/ч

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Источник изображения: Фото: Ростех

На Иркутском авиационном заводе состоялся первый полет опытного самолета Як-130М. Об этом 25 июня сообщили в «Ростехе».


Машина провела в воздухе около 50 минут на высотах до 2 тыс. м и скоростях до 600 км/ч. Полетное задание выполнено полностью, замечаний к технике нет. Как отметили в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех», самолет пилотировал экипаж в составе летчика-испытателя 1-го класса Александра Гуськова и заслуженного летчика-испытателя Андрея Воропаева.

Модернизация Як-130 до версии «М» направлена на расширение боевых возможностей машины. Самолет получил бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и новый комплекс средств связи. Интеграция этих систем позволит применять Як-130М как в учебных, так и в боевых целях круглосуточно и в любых погодных условиях.

Новая версия самолета получила возможность нести ракеты класса «воздух-воздух» и высокоточные авиационные средства поражения класса «воздух-поверхность» со спутниковыми и лазерными системами наведения. В госкорпорации подчеркнули, что Як-130М «не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета».

Як-130М создается на базе серийного Як-130 в рамках опытно-конструкторских работ ОАК. Первый опытный образец построен на Иркутском авиационном заводе.

Управляющий директор ПАО «Яковлев» (входит в ОАК, «Ростех») Василий Прутковский 6 апреля сообщил, что до конца текущего года три летных экземпляра учебно-боевого самолета Як-130М будут подготовлены к первым полетам. По его словам, после этапа производства на самолетах будут проводиться летные испытания.

В ноябре прошлого года модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М впервые представили публике на Международной авиационно-космической выставке в Дубае.

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