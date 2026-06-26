Пхеньян намерен строить по два эсминца ежегодно

Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на церемонии принятия на вооружение военно-морским флотом страны нового многоцелевого эсминца "Чхве Хён", поручил строить по два корабля такого же класса ежегодно в течение следующих пяти лет.

"В период новой пятилетки необходимо каждый год строить по два надводных корабля класса "Чхве Хён" или выше, в том числе крейсеры водоизмещением в 10 тысяч тонн", – цитирует его слова РБК.

Эсминец "Чхве Хён" KCNA agency

Глава КНДР также подчеркнул необходимость наращивания боевой способности ВМС, включая постройку эскортных кораблей и корабля специального назначения, разработку и производство системы подводного вооружения.

Кроме того, Ким Чен Ын сообщил, что на пленарном заседании Трудовой партии Кореи принято решение о постройке новых военно-морских баз.

При предполагаемом водоизмещении примерно от 5000 до 5500 тонн "Чхве Хён" представляет собой значительный шаг вперёд по сравнению с устаревшими советскими фрегатами и корветами, которые десятилетиями составляли основу северокорейского флота. Анализ конструкции по спутниковым снимкам указывает, что эсминец имеет двухпалубную надстройку, эффективную площадь рассеяния, обеспечивающую скрытность, и как минимум две многоячеечные установки вертикального пуска – одну в носовой части и вторую в кормовой части, что потенциально позволяет разместить от 64 до 76 ракет.

Официально информация о составе вооружения не разглашалась. Наличие установок вертикального пуска предполагает совместимость с северокорейскими крылатыми ракетами KN-27 или "Хвасаль-2", дальность которых превышает 1500 км. Такой арсенал позволит "Чхве Хёну" поражать цели на территории Японии, Южной Кореи и даже американские базы на Гуаме, находящиеся под угрозой поражения из международных вод, без необходимости пролёта коридоров противоракетной обороны.

Эсминец оснащен РЛС с фазированной антенной решеткой, что позволяет одновременно отслеживать множество воздушных и надводных целей, а также поддерживает системы управления огнем при ракетных атаках. Дополняют эту систему радары воздушного и надводного поиска "Тип-362", а также три специализированных радара управления огнем.

Установленный корпусной гидролокатор обеспечивает базовые возможности обнаружения подводных лодок, хотя его эффективная дальность остается зависимой от акустических условий и квалификации оператора. Системы опознавания "свой–чужой" и средства радиоэлектронной борьбы дополнительно способствуют повышению ситуационной осведомленности.