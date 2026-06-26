Новый российский самолет совершил первый полет

Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе.

Учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) состоялся первый полет опытного самолета Як-130М", - говорится в сообщении.

Машину пилотировали летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух километров и скоростях до 600 километров в час. Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к самолету нет, подчеркнули в пресс-службе.

"Первый полет Як-130М – важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации. Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика", – приводит пресс-служба слова замминистра промышленности и торговли РФ Геннадия Абраменкова.

Как отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, модернизированный самолет позволит в полном объеме решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов.

"В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", – подчеркнул Бадеха.

Як-130М – модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями, созданный на базе Як-130. В нем учтены современные требования, реальный боевой опыт и перспективы развития боевой авиации.

Новый самолет оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, включающим авиационные средства поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".