Войти
РИА Новости

Новый российский самолет совершил первый полет

101
0
0
Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе
Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет на Иркутском авиационном заводе.
Источник изображения: © Фото : Объединенная авиастроительная корпорация

Учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый российский учебно-боевой самолет Як-130М совершил первый полет, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"На Иркутском авиационном заводе – филиале ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) состоялся первый полет опытного самолета Як-130М", - говорится в сообщении.

Машину пилотировали летчик-испытатель первого класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Полет продолжался около 50 минут и проходил на высотах до двух километров и скоростях до 600 километров в час. Полетное задание было выполнено полностью, замечаний к самолету нет, подчеркнули в пресс-службе.

"Первый полет Як-130М – важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации. Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика", – приводит пресс-служба слова замминистра промышленности и торговли РФ Геннадия Абраменкова.

Как отметил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, модернизированный самолет позволит в полном объеме решать учебные и боевые задачи в любых погодных условиях, днем и ночью на уровне современных авиационных комплексов.

"В числе боевых задач Як-130М – уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса", – подчеркнул Бадеха.

Як-130М – модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными боевыми возможностями, созданный на базе Як-130. В нем учтены современные требования, реальный боевой опыт и перспективы развития боевой авиации.

Новый самолет оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, включающим авиационные средства поражения класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
ИАЗ
ОАК
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.06 01:02
  • 16170
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 26.06 00:31
  • 1
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России
  • 26.06 00:08
  • 0
Комментарий к "Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)"
  • 25.06 20:06
  • 0
Об ошибках Маркса, точнее, о русском мышлении ("Потрясающие ошибки в «Капитале» и его научная несостоятельность. Почему марксисты этого не видят?")
  • 25.06 13:09
  • 6
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 25.06 12:01
  • 1
Станут ли «Аннушка» и «Сарай» перехватчиками
  • 25.06 07:01
  • 343
Космонавтика Илона Маска
  • 25.06 03:56
  • 6
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 25.06 02:16
  • 1
Путин обвиняет НАТО в подготовке к войне против России (Die Welt, Германия)
  • 25.06 01:22
  • 6
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 25.06 00:00
  • 0
Комментарий к "Европа ищет агрессора, роль которого Россия играть не будет (Политика, Сербия)"
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова