В Минобороны Литвы признали отсутствие проекта создания "стены дронов"

ЦАМТО, 25 июня. Проект "стена дронов" для защиты от беспилотников у Минобороны Литвы отсутствует. Об этом, как передает агентство Sputnik Литва, заявил исполняющий обязанности министра обороны Робертас Каунас.

Он подчеркнул, что в ведомстве начали работы по созданию системы по борьбе с беспилотниками в январе-феврале этого года. При этом в МО слышали "много разговоров" о проекте "стена дронов", однако так и не получили никакой информации.

"Мы слышали много разговоров о "стене дронов", однако в министерстве такого проекта нет. Если такого проекта нет, значит, нет и запланированных закупок", – цитируют его слова литовские СМИ.

Р.Каунас признал, что система ПВО против беспилотников разрабатывается в ускоренном темпе, но займет "определенное время", отмечает Sputnik Литва.

"Если нет запланированных закупок или решений о том, как будет выглядеть вся система, значит, это нужно сделать сейчас. В настоящее время мы используем не только собственные ресурсы, но и украинских экспертов по ПВО, которые находятся в Литве и консультируют нас как технически, так и делятся своим опытом, чтобы мы не совершали ошибок", – указал он.

По его словам, литовские производители решений по борьбе с беспилотниками также предоставляют системы, которые уже тестируются.

При этом он считает, что процессы закупок могли бы быть более свободными и ускоренными. Так, процедурные вопросы могут быть сокращены с года или шести месяцев до месяца или двух.

В тоже время и.о. главы Минобороны отметил, что литовская оборонная промышленность не способна производить продукцию быстро.

Как напоминает Sputnik Литва, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что первая стадия проекта "стена дронов" может быть завершена к 2028 году. По его словам, проект амбициозен, а инциденты с дронами, зафиксированные в различных странах ЕС, показывают, что с этой проблемой сталкиваются не только страны, имеющие общую границу с Россией.