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ЦАМТО

Saab завершила поставку истребителей "Грипен" ВВС Венгрии

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Ласло Кюртош
Ласло Кюртош.
Источник изображения: honvedelem.hu

ЦАМТО, 25 июня. Минобороны Венгрии 24 июня сообщило о завершении поставок ВВС страны истребителей JAS-39C/D "Грипен" в рамках подписанного в 2024 году контракта.

Последняя пара самолетов прибыла на авиабазу "Кечкемет" из Швеции 23 июня и в ходе состоявшейся официальной церемонии была включена в боевой состав 101-го авиационного крыла. После поставки данных истребителей общая численность парка "Грипен" в составе ВВС Венгрии составила 18 ед. (16 одноместных JAS-39C и 2 двухместных учебно-боевых JAS-39D).

Присутствовавший на мероприятии госсекретарь по вопросам обороны Ласло Кюртош в своем выступлении подчеркнул тесные шведско-венгерские отношения и намерение их развивать. Совместная эксплуатация истребителей "Грипен" дополняется сотрудничеством в области НИОКР и инноваций. В качестве примера он привел открытый компанией Saab в Венгрии Центр разработки авиационных систем, специализирующийся на разработке программного обеспечения для истребителей.

Как сообщал ЦАМТО, в 2001 году правительства Швеции и Венгрии заключили базовое соглашение о лизинге истребителей JAS-39C/D "Грипен" с возможностью последующего выкупа. Полная стоимость подписанного в 2003 году лизингового контракта, предусматривавшего поставку 14 самолетов, составила 340 млрд. форинтов (1,09 млрд. евро). После истечения срока действия в 2016 году лизинговое соглашение было продлено и действует до 2026 года. В 2026 году все самолеты должны быть переданы в собственность Венгрии.

Первые 5 истребителей JAS-39 "Грипен" прибыли на авиабазу "Кечкемет" в марте 2006 года. Поставки были завершены в конце января 2008 года. Потерпевший крушение в мае 2015 года двухместный JAS-39D в июле 2016 года был заменен новым самолетом.

В феврале 2024 года Агентство по материальному обеспечению Вооруженных сил Швеции (FMV) заключило с Saab контракт на поставку четырех дополнительных истребителей JAS-39C "Грипен" для ВВС Венгрии. Заказ был размещен после подписания FMV и Министерством обороны Венгрии изменений к лизинговому соглашению 2001 года.

Первая пара истребителей JAS-39C "Грипен" прибыла в Венгрию в апреле 2026 года.

Поставленные самолеты соответствуют последнему стандарту MS20 Блок.2.

Этот стандарт, в частности, включает модернизацию РЛС PS-05/A Mk4 компании Saab, расширение возможностей канала передачи данных Link-16, а также установку системы госидентификации "свой-чужой" новейшего стандарта НАТО Mode 5.

Самолеты MS20 Блок.2 могут нести более широкий спектр вооружений, включая УР IRIS-T, "Метеор" и AIM-130C-8 AMRAAM класса "воздух-воздух", управляемые авиабомбы GBU-49 Paveway и улучшенные боеприпасы DM113 FAP для 27-мм авиационной пушки.

Как планируется, истребители "Грипен" останутся на вооружении ВВС Венгрии до 2035 года.

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Страны
Венгрия
Швеция
Продукция
AMRAAM
Gripen NG
Проекты
NATO
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