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Военное обозрение

Туск заявил о рекордных военных расходах Польши

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Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам переговоров лидеров «Европейской пятёрки» (E5) в Берлине заявил, что расходы Польши на закупку вооружений и оборону приблизились к 7% ВВП. Это крупнейший показатель среди стран Евросоюза и один из самых высоких в мире.

Туск:

Мы выходим на принципиально новый уровень оборонных расходов. Польша показывает пример всей Европе.

Он выразил надежду, что на предстоящем саммите НАТО в Анкаре (7–8 июля) вновь прозвучит чёткий призыв к дальнейшему наращиванию оборонного потенциала европейских стран.

Страны Европы проводят откровенную милитаризацию значительными темпами. После начала конфликта на Украине резко выросли военные бюджеты по всему континенту: закупаются танки, артиллерия, авиация, системы ПВО и боеприпасы в рекордных объёмах. Польша лидирует в этом процессе, активно перевооружаясь и создавая одну из самых мощных сухопутных армий в Европе.

Фактически европейские страны, особенно на восточном фланге, готовятся к возможному прямому военному противостоянию с Россией. Именно Россию Польша официально рассматривает как главного стратегического противника и главную угрозу своей безопасности. Варшава последовательно наращивает военное присутствие у восточных границ, усиливает сотрудничество с США и требует от союзников по НАТО большей готовности к жёсткому сценарию.

Такая политика отражает глубокий сдвиг в европейской безопасности: от «мягкой» обороны к реальной подготовке к крупномасштабному конфликту высокой интенсивности. Тем более, что рано или поздно западные покровители польских элит (Британия и США) попытаются прямо нацелить Польшу на Россию, как это ранее произошло с Украиной.

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