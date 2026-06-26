Вашингтон предлагает Анкаре американские двигатели GE для истребителей KAAN

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Администрация президента Трампа активно продвигает сделку по продаже реактивных двигателей General Electric для турецкого истребителя пятого поколения KAAN. Стоимость пакета превышает 700 миллионов долларов.

Окончательное одобрение ожидается в ближайшие дни - непосредственно перед саммитом НАТО в Анкаре, который запланирован на 7–8 июля.

Сделка предусматривает поставку двигателей GE F110-GE-129, которые будут использоваться на первых серийных образцах KAAN. Эти двигатели уже применяются на прототипах турецкого истребителя. Анкара рассматривает сделку как критически важную для развития собственной программы боевой авиации, пока Турция продолжает работу над собственным двигателем TF-35000 (планы по интеграции — к 2032 году).

Решение Вашингтона, с одной стороны, сигнализирует о потеплении оборонного сотрудничества между США и Турцией несмотря на прошлые разногласия, включая исключение Анкары из программы F-35, с другой - Турция снова может оказаться в ситуации, похожей со сделкой по упомянутым F-35. Напомним, что тогда турки оплатили участие в программе и поставки F-35 для своих ВВС. А потом США ввели против Турции санкции за приобретение российских ЗРК С-400. В итоге у Турции - ни вложений, ни F-35.

На данный момент ВВС Турции планируют получить первые истребители KAAN до 2030 года. И есть вероятность, что первые эти самолёты будут оснащены двигателями американского производства.