США протестировали новый летательный аппарат для ядерных испытаний

Fox: США успешно протестировали новый летательный аппарат для ядерных испытаний

Глава Национального управления ядерной безопасности (NNSA) при Министерстве энергетики США Брэндон Уильямс сообщил телеканалу Fox News об успешных испытаниях нового летательного аппарата, разработанного для проверки ядерных зарядов.

По его словам, платформа под названием Aires Tide создана с целью продемонстрировать, как американские военные намерены применять искусственный интеллект для ускорения производства ядерного оружия и технического обслуживания существующего арсенала.

Как отмечает Fox News, аппарат предназначен для воспроизведения экстремальных температурных режимов и вибрационных нагрузок, которым подвергается ядерный боеприпас в полете. При разработке Aires Tide специалисты NNSA активно использовали технологии искусственного интеллекта и аддитивного производства (3D-печати).

По оценке Уильямса, внедрение этих инструментов в создание Aires Tide по своей значимости сопоставимо с проектом «Манхэттен» — американской программой по разработке ядерного оружия в 1940-х годах.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и перейти к жесткости. По его словам, альянс должен обладать военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте.