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Дорогой аргумент: в РФ раскрыли цену запуска «Искандер-М» дальностью 500 км

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Искандер-М
Искандер-М.
Источник изображения: Высокоточные комплексы

Военный аналитик раскрыл стоимость применения одной из основных ракет комплекса «Искандер-М». Цена запуска составляет миллионы долларов.

Стоимость пуска одной ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» составляет не менее $2,4 млн. Об этом сообщил военный аналитик Сергей Маржецкий. В пересчёте на российскую валюту речь идёт примерно о 176 млн рублей за один запуск.

По данным зарубежных источников, российская промышленность способна выпускать около двух ракет для комплекса «Искандер-М» в сутки. Годовой объём производства таких боеприпасов составляет не менее 700 единиц. При этом официально информация о темпах выпуска ракет не раскрывается. Однако разработчик ранее подчёркивал, что количество производимой техники значительно увеличилось за год.

«В 2025 году холдингом “Высокоточные комплексы” кратно увеличено производство вооружения, военной и специальной техники по сравнению с 2024 годом», – подчеркнули в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы».

«Искандер-М» представляет собой российский оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения различных целей на дальности до 500 км. Одной из ракет является квазибаллистическая 9М723 с твёрдотопливным двигателем и боевой частью массой около 480 кг. Система также может применять крылатые ракеты 9М728 и 9М729.

Дарья Фетисова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9М723
9М729
Искандер
Компании
Высокоточные комплексы
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