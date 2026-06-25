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Военное обозрение

Эксперты назвали примерное число американских ядерных авиабомб B61-12 в Европе

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Источник изображения: topwar.ru

Согласно данным Федерации американских ученых, Соединенные Штаты в настоящее время располагают в Европе арсеналом примерно из ста модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12, которые размещены на шести авиабазах в государствах, входящих в Североатлантический альянс. Мощность этих боеприпасов варьируется от 0,3 до 50 килотонн, и они являются составной частью сил ядерного сдерживания НАТО на европейском театре военных действий.

Распределение авиабомб по базам выглядит следующим образом: от десяти до пятнадцати единиц находятся на авиабазах в Бюхеле в немецкой земле Рейнланд-Пфальц, в Кляйне-Брогель в Бельгии, в Волкеле в Нидерландах и в Геди в Италии. От двадцати до тридцати бомб размещены на авиабазах Авиано в Италии и Инджирлик в Турции. Носителями этих боеприпасов могут выступать истребители F-35A, F-15E, F-16 и Tornado. Хранилища для авиабомб находятся под полным контролем вооруженных сил США, и в случае военного конфликта эти средства могут передаваться союзникам для нанесения воздушных ударов по противнику.

Помимо тактических авиабомб, американские силы ядерного сдерживания в Европе располагают примерно двадцатью боеголовками W76-2 малой мощности, каждая из которых имеет мощность 8 килотонн. Эти боеголовки установлены на баллистических ракетах Trident II D5, размещенных на стратегических подводных лодках класса Ohio, несущих боевое дежурство вблизи европейского континента. Одновременно с этим данные субмарины оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами с боеголовками большой мощности, которые варьируются от 90 до 455 килотонн.

Подобное размещение передового ядерного оружия у границ Российской Федерации объективно несет угрозу стратегической стабильности, поскольку сокращает время подлета к целям и затрудняет своевременное реагирование систем предупреждения, что на фоне продолжающейся модернизации наступательных вооружений повышает риски просчетов и эскалации в условиях кризиса.

В ходе встречи в Брюсселе министры обороны стран НАТО договорились продолжать модернизацию сил ядерного сдерживания в Европе. Соответствующее заявление было опубликовано по итогам заседания Группы ядерного планирования Североатлантического альянса. Участники встречи подтвердили намерение укреплять миссию ядерного сдерживания путем модернизации ядерного потенциала, расширения возможностей ядерного планирования и адаптации к текущим вызовам в сфере безопасности. Союзники, входящие в Группу ядерного планирования, также подтвердили приверженность разделению ответственности, рисков и бремени коллективной обороны, что предполагает инвестирование в ресурсы, возможности и силы, необходимые для выполнения ядерной миссии НАТО и демонстрации единства и решимости альянса.

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Бельгия
Италия
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Продукция
B61 ЯБ
F-15
F-16
F-35A
F125
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