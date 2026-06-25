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Военное обозрение

Полное импортозамещение: Путину показали новые российские самолёты

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Источник изображения: topwar.ru

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в подмосковный Жуковский осмотрел образцы новой российской авиационной техники. Главе государства показали самолеты Ил-114-300, SJ-100 и МС-21.

Экскурсию президенту провели глава ПАО «ОАК» Вадим Бадеха, главный конструктор МС-21 Виталий Нарышкин, главный конструктор SJ-100 Кирилл Кузнецов, управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман, а также первый заместитель директора ЛАЗ им. П.А. Воронина Денис Погодин.

На совещании по авиации Путин заявил, что российские самолеты по многим показателям превосходят западные аналоги. Глава государства подчеркнул, что в силу ряда причин, прежде всего санкционного давления, Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии обеспечить полное импортозамещение в авиастроительной отрасли.

SJ-100 является импортозамещенной версией ближнемагистрального узкофюзеляжного самолета. До 2022 года «Суперджеты» выпускались с использованием иностранных комплектующих, однако после западных санкций проект пришлось полностью переработать. Ил-114-300 — модернизированный турбовинтовой самолет, способный перевозить 50–68 пассажиров и призванный заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. МС-21-310 — базовая версия российского среднемагистрального лайнера вместимостью до 175 пассажиров и дальностью полета до 3830 км. После выхода из проекта иностранцев этот авиалайнер также полностью переведен на отечественные системы и комплектующие.

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