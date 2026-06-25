Путин: пилоты отмечают улучшение импортозамещенного "Суперджета"

Путин: пилоты отмечают улучшенные характеристики импортозамещенного "Суперджета"

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Российские пилоты отмечают, что импортозамещенный самолет "Суперджет" (SJ-100) лучше по качеству, чем "Суперджеты", созданные с международными партнерами, заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин в среду собрал совещание по развитию авиаотрасли в России.

"Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача: отечественные суда по своим качеству, надежности, техническим параметрам должны конкурировать и не только конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными", - подчеркнул глава государства.

Такие заделы на перспективные модели у России есть, в том числе, это среднемагистральный МС-21, уже с собственным двигателем, а также ближнемагистральный новый "Суперджет", отметил Путин.

"Мне сейчас пилоты говорят, улучшили, не просто воспроизвели то, что с партнерами было сделано, а улучшили характеристики", - добавил он.

SJ-100 - ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. До 2022 года в РФ серийно выпускались "Суперджеты", созданные в международной кооперации. Из-за введенных западных санкций проект был остановлен. Импортозамещенный "Суперджет" выполнил более 80% сертификационных полетов, рассказывал на ПМЭФ-2026 глава "Ростеха" Сергей Чемезов. Сертификация самолета запланирована до конца 2026 года. В 2027 году ожидается начало поставок импортозамещенной версии лайнера.