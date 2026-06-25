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Росатом построит крупнейший в стране завод для атомной энергетики нового поколения

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Пример оборудования для будущего завода
Пример оборудования для будущего завода.
Источник изображения: ФГУП «ГХК»

Он позволит перейти к замкнутому ядерному циклу и уменьшить количество радиоактивных отходов

Госкорпорация «Росатом» разрабатывает проект завода большой производительности по переработке отработавшего ядерного топлива. Переработанные ядерные материалы планируется использовать в проектах атомной энергетики, в том числе IV поколения. Оно предполагает более высокую эффективность использования топлива, повышенную безопасность и существенное сокращение радиоактивных отходов.

В настоящее время Росатом ведёт работы по обоснованию инвестиций, в рамках которых будет определена площадка строительства. Решение планируется принять до конца текущего года. Дизайн нового завода будет модульным для постепенного наращивания мощностей. Первый модуль будет обладать производительностью 400 тонн топлива в год и, как ожидается, выйдет на проектную мощность в будущем десятилетии.

Ожидается, что новый завод станет крупнейшим производственным комплексом по переработке отработавшего ядерного топлива в России и сможет перерабатывать топливо как тепловых, так и «быстрых» реакторов. В Росатоме считают, что предприятие станет важным звеном в переходе к замкнутому ядерному топливному циклу в России. После запуска в эксплуатацию его инфраструктура позволит неоднократно вовлекать в топливный цикл регенерированные ядерные материалы.

В Росатоме также отметили, что Россия является одним из лидеров в разработке технологий IV поколения. Так, на Белоярской АЭС уже начались предпроектные работы по сооружению энергоблока БН-1200М, а в Томской области впервые в мировой практике на одной площадке создаются АЭС с реактором БРЕСТ-ОД-300 и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл.

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